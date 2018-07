Le cortó los frenos al auto de su ex y quedó filmado por las cámaras de seguridad

Una mujer denunció a su expareja, padre de sus dos hijos, por haberle cortado los frenos de su auto. El hecho, que podría haber terminado en una tragedia, quedó registrado por las cámaras de seguridad.

"Simplemente quiero que me deje tranquila", dijo la joven madre a La Mañana de Neuquén , y contó que su ex la hostiga constantemente desde hace poco más de un año y medio.

Desesperada, la mujer contó que en ese momento recordó un consejo de su padre y manejó las cuadras restantes usando el freno de mano. Cuando se bajó, se dio cuenta de que el auto estaba rayado y que los cables habían sido cortados manualmente.

Este hecho se suma a otros de hostigamiento que la joven viene viviendo hace meses, y que los ha denunciado en la comisaría y en el juzgado de Familia. Según su relato, su ex la hostiga desde que terminaron la relación en febrero de 2017.

"La jueza determinó que no me podía hostigar por mensajes, ni llamadas ni acercarse, pero el rompe todas las órdenes", agregó la mujer. Si bien su ex tiene una orden perimetral, sólo es de 30 metros porque el hombre vive a media cuadra de su casa.

"Como está tan cerca siempre sabe qué estoy haciendo", explicó.