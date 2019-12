Le dio un cachetazo a una policía y ella no dudó en reaccionar

Una mujer policía fue atacada por un hombre que protagonizó un choque, y las imágenes del lamentable episodio que tuvo lugar en San Nicolás se hicieron virales. En el video se puede observar cómo una persona que llevaba un casco de moto le pega una cachetada a la uniformada, que no dudó en contestarle.

El propio ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, hizo referencia al hecho. “No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes”, escribió en su perfil de la red social Twitter.

Todo se desarrolló luego de que un móvil policial acudiera a una esquina donde chocaron un Audi y una moto Honda 125cc.

Mientras los dos policías hablaban con los involucrados en el choque junto a la moto, que estaba tirada en el piso, el conductor de la Honda, le dio un cachetazo a la oficial.

“Sos una maleduca”, le gritó el agresor. Ella lo interpeló con un "¿qué hacés? ¡Qué me pegás!” y le devolvió el cachetazo, no una, sino dos veces. “El maleducado es usted. ¿Quién se siente usted para pegarme a mí? Usted me pegó primero, pégueme”, lo enfrentó con los puños en guardia.

Tras este episodio el conductor se la moto fue detenido y sometido a un test de alcoholemia cuyo resultado fue negativo. Horas más tarde fue liberado, pero con los cargos de lesiones culposas y resistencia a la autoridad.