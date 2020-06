Un hombre de 82 años que vive en el centro de Rosario fue víctima de una estafa telefónica, que les permitió a los delincuentes alzarse con cincuenta mil dólares en efectivo y una cantidad no precisada de joyas.

"Se hicieron pasar por mí, mi papá se pensó que yo estaba haciendo no sé qué operación en un cajero", contó Sandra, hija de la víctima.

El hombre, que vive en el segundo piso de un edificio de Dorrego y Mendoza, recibió esta tarde —cerca de las 19— un llamado al teléfono fijo de una mujer que dijo ser su hija y que le habló además de su yerno. "No sé que justificación le dieron, le dijo que iba a venir un tal Pablo López o Martínez a buscar el dinero. Lo de las joyas surgió después", contó la mujer. Ya estaba en marcha el "cuento del tío", una estafa que se repitió en varias oportunidades en Rosario y la región en los últimos días.

Dijo que llegaron "dos veces las mismas personas, dos masculinos en una camioneta gris, uno de ellos nunca se bajó". Primero se llevaron cincuenta mil dólares que el anciano tenía ahorrados, y luego una cantidad de joyas.

"Es una persona mayor pero está lúcido, no entiendo cómo no se dio cuenta de que no estaba hablando conmigo", añadió Sandra, que precisó que "las personas están identificadas y hay cámaras de la farmacia en la esquina, ahí se va a ver la camioneta".