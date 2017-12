Mendoza: un profesor apareció muerto, atado de pies y manos

Antonio Patricio Zabala, un docente de escuela primaria de 34 años, fue hallado muerto en un departamento que alquiló por horas, ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza. El joven tenía atados los pies y manos, una bolsa de nylon en la cabeza y un calzoncillo en la boca.





Todo hacía suponer que se trataba de un homicidio pero los investigadores encontraron algunos indicios y una publicación que hizo el joven en Facebook que pondría en dudas la causa de la muerte.





El dueño del departamento, quien se lo había alquilado temporalmente el viernes pasado la víctima, fue quien llamó al 911 al ver por la ventana el cuerpo del hombre tendido.





Según los peritos, el cadáver no presentaba lesiones visibles y las ataduras que tenía en sus manos no estaban firmes, por lo que no se descarta que se las haya realizado él mismo.





El último mensaje de Facebook que escribió Antonio fue: "Gracias a cada uno de ustedes. Amo a mi familia y mis amigos y compañeros". Investigan el fallecimiento.