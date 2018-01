Nahir y Fernando tuvieron "una discusión y una pelea a golpes" días antes del asesinato

El fiscal que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo por el que está detenida la ex novia de la víctima Nahir Galarza fue entrevistado por la cadena de televisión norteamericana Univisión, donde explicó detalles del crimen cometido en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

En diálogo con Univisión, Sergio Rondoni Caffa informó que la Nochebuena pasada, cinco días antes del homicidio, hubo una pelea a golpes entre ambos jóvenes en la puerta de una discoteca. "Hubo un problema entre ellos en Navidad y la fiscalía ha acreditado que ese día el fallecido y ella estuvieron juntos el 24 a la noche", explicó el fiscal que además detalló que "hubo un problema entre ellos, una discusión que se dio fuera de una discoteca y una pelea a golpes".

Rondoni Caffa además explicó que, según declaraciones de testigos, "ella le pegó a él, pero también él le había pegado en la cabeza a ella, había una situación de violencia de ambas partes". De este modo, el representante del Ministerio Público confirmó rumores sobre hechos de violencia en la relación entre ambos jóvenes.

Rondoni Caffa también señaló que tiene "en análisis una imputación por alevosía", es decir, en caso de que se compruebe que la víctima se encontraba indefensa al momento del crimen, lo cual "no se acreditó" aunque "no significa que no haya existido". "Por lo que existe en el legajo, ella referenció que en el lugar del hecho le efectuó los disparos mientras iba con él en la moto", detalló el fiscal, si bien aclaró que falta que la detenida aporte detalles sobre el episodio.





Al respecto, dijo que según los peritajes planimétricos realizados en el lugar y sobre la moto de la víctima, las huellas del rodado indican que en un determinado momento el vehículo se tambalea y cae. Por eso, entiende que "estaban los dos arriba de la moto por una calle de tierra; ahí se efectúa el primer disparo y durante la caída se debería haber producido el segundo".





Ayer, el juez de Garantías de Gualeguaychú Guillermo Biré dictó la prisión preventiva para Galarza por 60 días ya que consideró adecuado imputarle un "homicidio doblemente agravado", un delito que tiene prisión perpetua como máxima pena.