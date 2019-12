En una reunión en familia, mientras se disfrutaba la sobremesa, se hablaba de los preparativos para la Navidad. A. A. propuso sacar una caja de basura cuando los demás terminaban de juntar la mesa. Y en un segundo todo cambió. Algo parecido al terror invadió la entrada al hogar. Se escuchó un disparo, gritos, otro más. El grito "dame todo" rebotaba por las paredes. La sirena de la policía se escuchó en la vereda entre más disparos. Las corridas tomaron diferentes direcciones. Y el caos se apagó por afuera con la intensidad de las luces azules, pero repercutió en cada temblor corporal.

Así fue para una familia de barrio Guadalupe, ayer a la noche, en Castelli al 300 cerca de las 22.30. Uno de los hijos que se encontraba en la planta alta se dio cuenta de la situación y llamó al 911, al poco tiempo la manzana quedó rodeada. Todo comenzó cuando el padre de familia fue emboscado al sacar la basura por dos hombres armados en moto que se le metieron a la casa con amenazas y violencia para robarles.

La Policía de Acción Táctica sacó a los familiares de la casa de a uno y persiguió a los maleantes. Uno de ellos resistió, disparó e hirió levemente a un uniformado. Finalmente fue atrapado e identificado como C. D. L. de 28 años, el que portaba una pistola calibre 9 milímetros y una motocicleta Honda Wave negra que cuenta con pedido de secuestro desde el 5 de agosto de 2019 y a solicitud de la Comisaría 5ª de barrio Sargento Cabral. El otro asaltante escapó.

Un vecino –que prefiere resguardar su identidad– de la familia que sufrió la entradera relató a UNO Santa Fe: "Se vive todos los días con un hecho diferente. Todos los días con un robo, una entradera o una salidera. Anoche estaba en un peña y mi señora empezó a mandarme mensajes que había escuchado disparos. No podía creer lo que me decía, que se escuchaba cerca. Cuando llegué había un despliegue policial con seis o siete móviles, la zona vallada. Ahí me enteré que uno de mis vecinos salió a sacar la basura, en ese momento vienen dos sujetos armados en una moto, lo hacen entrar a la casa y empiezan a revolver todo".

"Uno de los delincuentes, no sabemos cómo, cruzó la terraza del segundo piso, bajó, dejó el casco de la moto tirado y se fue, a ese no lo pudieron encontrar. Se escucharon cinco o seis disparos. Es un barrio que no está acostumbrado a disparos, la gente no puede creer lo que pasó. Empezaron a salir a las calles a preguntar y bueno, así estamos viviendo hoy por hoy. Es gente excelente, los conocemos todos. No estaban como para dialogar, había un familiar con una crisis de nervios", agregó.

Y sostuvo sobre la inseguridad en la zona: "A quien le preguntés, lo sufrió en carne propia con algún arrebato. No nos corresponde a nosotros combatir la inseguridad. Es un circuito que los delincuentes reconocen, por ejemplo todo el recorrido de la Línea 14, a toda hora va a haber algún hecho. Pasan permanentemente en moto y cuando ven un descuido entran. Y vienen preparados para todo, para disparar, para correr, para dejar tirada una moto, como la que dejaron acá. Y así pueden matar a alguien, no tengo la menor duda".

"Terminamos encerrándonos cada vez más en nuestras casas y ese es un error. Tenemos que salir permanentemente a la vereda como hacíamos antes, como hacían nuestros padres y estos tipos no tienen más oportunidad", culminó.

Por último, advirtió: "Hay cámaras de seguridad por todos lados. La gente se está armando, porque lo poco que tiene lo quiere defender. Y la familia es lo más importante que se tiene. Entra un tipo armado a tu casa y ¿cómo te defendés? Es difícil y duro de contar. Pero la gente va a las armerías a preguntar cómo hacer trámites para sacar un arma. No se puede vivir así".