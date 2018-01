"No voy a parar hasta que se haga justicia": la promesa de la viuda del taxista asesinado

"Hoy es un mes,pero no dejo de pensar cada segundo, cada día.....por instantes creo que es una película dramática y todos somos los protagonistas y la realidad me muestra que no estas,que cada día hay que hacer mucho esfuerzo para estar bien, había más amor para darnos...más sonrisas, más reclamos por no sacar basura... más besos y abrazos de osos.... y los que nos quitaron eso ni siquiera les importa.... pero ojala sepan que nunca voy a dejarte de amar, que eso no me lo pueden quitar...tampoco los recuerdos... a ellos... todo vuelve ...", dice el texto.





"No voy a parar hasta que se haga justicia, justicia por Fernando Rodríguez,prohibido olvidar....sos el amor de mi vida...siempre supiste la mamá que soy y ahora me convertiste en una mamá leona....te amamos y extrañamos sin parar.....", concluye.