Un empresario santafesino regresaba en su auto a su vivienda particular y en el trayecto vio cuando dos muchachos intentaban forzar la puerta de ingreso a una vivienda ubicada sobre avenida Aristóbulo del Valle al 4900, a metros de la Comisaría 11º. Como el hombre conoce a los moradores de la casa y no reconoció a los que violentaban la puerta, denunció el suceso a la central de emergencias 911 y dejó avisado cuál era la complexión física de los dos desconocidos y la indumentaria que vestían. Otro denunciante del mismo suceso fue un vecino que cuenta con cámaras de videovigilancia en su vivienda particular.

Minutos después, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 11° aprehendieron a dos de ellos identificados como D. N. B. de 24 años y a M. F. de 20, los que inmediatamente fueron esposados y quedaron sentados en la vivienda aludida, mientras los policías de la Comisaría 11° se abocaron a perseguir a otros dos desconocidos que se movilizaban en un automóvil Peugeot modelo 307 con chapa patente FYN 593 gris. Luego de una veloz persecución por las calles de Villa María Selva y Jardín Mayoraz fueron aprehendidos. Los dos últimos fueron identificados como T. A. S. de 19 años y D. G. A. de 29, también domiciliados en Córdoba capital como los dos primeros.

Delito imputado

Los cuatro aprehendidos seguirán privados de su libertad como presuntos autores del delito de "tentativa de robo agravado cometido en poblado y en banda". Además la fiscal en turno determinó que el auto quede secuestrado y que se auditen las cámaras de seguridad para saber si los cuatro viajaron en el mismo vehículo por las calles de Santa Fe.

Historia repetida

El pasado 12 de noviembre, familiares de una mujer de 86 años aprehendieron y entregaron a la Policía a un delincuente cordobés que engañó y sustrajo 36 mil dólares a la abuela que vive en un departamento de un edificio ubicado en la denominada Recoleta santafesina. El delincuente fue identificado como S. A. C. de 29 años. Los otros dos cómplices siguen prófugos y son los que se fugaron con el dinero en efectivo.

Otro caso que conmovió a la opinión pública capitalina ocurrió el 14 de octubre cuando alrededor de las 20, tres violentos delincuentes sorprendieron a un matrimonio mayor en su vivienda particular de calle Belgrano al 3300 del barrio Candioti. Las víctimas denunciaron el suceso y a las 24 horas, pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal AIC aprehendieron a los tres cordobeses autores del robo y le secuestraron el vehículo en el que se movilizaban frente al estadio del Club Atlético Unión.