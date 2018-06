¿Qué se reveló hasta ahora en el juicio contra Nahir Galarza?

La perito psicológica por parte de la defensa, Alicia Padday, fue la especialista encargada de realizarle cuatro pruebas en las que concluyó, entre otras cosas, que Nahir tiene "trastornos de personalidad e indicadores de haber sufrido abuso sexual". En ese sentido, Padday aseguró que "existía un vínculo patológico" y que Nahir "tiene todas las características de una víctima de violencia de género".





Este martes dos testigos por parte de la defensa fueron en la misma línea. Se trata de la masajista que atendía asiduamente a Nahir, Miriam Duarte, y del ginecólogo, Víctor García, quien la revisó una semana antes del crimen.





Ambos aseguran haber visto moretones en la entrepierna, en el brazo y en la parte baja de la espalda de la joven de 19 años. El médico dijo que Nahir no le contó cómo se había hecho esos golpes. Sin embargo, la masajista contó que un día que la estaba atendiendo, su teléfono no paraba de sonar y Nahir le dijo: "Me está molestando este boludo, me tiene podrida".