"Estacioné la camioneta frente a mi casa, bajamos con mi hija, cerré con llave el vehículo y cuando estaba por abrir la puerta de mi hogar se baja un hombre de una moto que manejaba otro sujeto y me encaró corriendo al grito de `dame todo´", contó Gabriela, la mujer que anoche fue asaltada violentamente junto a su hija de 11 años.

Todo ocurrió este lunes por la noche en la zona de calle Ricardo Aldao al 2100, en pleno corazón de barrio María Selva, minutos después de las 22. El hecho de inseguridad quedó grabado por las cámaras de seguridad de la casa de la propia víctima. Un sujeto que se trasladaba en moto junto a otro hombre, abordó en cuestión de instantes a una madre con su hija de 11 años en la mismísima puerta de su hogar.

"Mami estos tipos seguro nos roban", alcanzó a escuchar Gabriela por parte de su hija, pero cuando quiso reaccionar al momento, ya era demasiado tarde. Un hombre se le abalanzó sobre su humanidad, la sujetó del cuello con su antebrazo contra la puerta y apuntándola con un arma la despojó de sus pertenencias.

"Veníamos de la avenida de hacer un mandado, la verdad que bajé con la cabeza en otra cosa y no me percaté de la inseguridad que bordeaba la circunstancia", subrayó Gabriela y continuó agregando: "Fue todo en un instante y hasta por un momento pensé que eran amigos de mi marido que venían a saludar, pero no. Un hombre se bajó de la parte de atrás de una moto que manejaba otro individuo, casi sin frenar".

Todo duró un instante y el "motochorro", a punta de pistola, se hizo con las pertenencias de Gabriela, quien estaba acompañada con su hija de 11 años.

"Corriendo, me arrinconó contra la puerta de mi casa, forcejeamos y se llevó la billetera que tenía en la mano", recordó y casi lamentándose reflexionó: "La verdad que actué mal, porque sabiendo que estaba con mi hija y el delincuente tenía un arma, todo pudo terminar en cualquier cosa".

"Anoche mi hija no durmió, mi marido masticó impotencia toda la noche porque estaba dentro de la casa cuando me escuchó gritar y no pudo hacer nada. Hoy el consuelo es que estamos bien, pero la inseguridad que nos quedó a mí y a toda mi familia es gigantesca", finalizó Gabriela.

La zona, descontrolada

La semana pasada, comerciantes de Aristóbulo del Valle, a través de su asociación, hicieron un llamado desesperado a los medios de comunicación para "descargar" todo su enfado y denunciar a la vez la inusitada escalada de violencia que viven en dicho centro comercial a cielo abierto.

El relato de los más de 20 comerciantes que se reunieron para pedir medidas urgentes contra la inseguridad, relataron a UNO Santa Fe que las modalidades delictivas van desde la presencia de "motochorros" hasta mecheras, pasando por arrebatos y entraderas muy violentas.

"Necesitamos medidas concretas porque solo con reuniones con autoridades del Ministerio de Seguridad o de las comisarías, no alcanza. Pedimos de manera imperiosa más policías a pie que recorran la zona comercial, porque la inseguridad es insoportable", manifestó la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle (Acav), Graciela García.