Durante la madrugada del domingo, después de las 6, varios desconocidos forzaron las rejas metálicas protectoras ubicadas sobre Avenida Perón en el Hospital Iturraspe, ingresaron al vacunatorio y consultorio y se llevaron una impresora y dos computadoras completas, herramientas necesarias de trabajo en el sector. Por ello, este lunes serán reparadas las instalaciones y no se atenderá al público en el vacunatorio.

Información centralizada

El Hospital Iturraspe cuenta con guardia de seguridad privada en el interior, y los empleados observaron los destrozos y las faltantes, y llamaron al 911.

Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría 4ª y del Comando Radioeléctrico, que preservaron el lugar, y posteriormente, autoridades del nososcomio se encargaron de verificar la faltante, y lo robado son los datos de los pacientes del vacunatorio, aunque esa información está registrada en una base de datos centralizada y no se perdió. Estimaron que el lunes no será brindada atención médica a la comunidad hasta que no sean terminados los arreglos.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a la jefatura de la Unidad Regional I La Capital, y estos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes de rigor, a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones.