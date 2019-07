Durante la madrugada del domingo, después de las seis de la mañana, varios delincuentes forzaron las rejas metálicas protectoras ubicadas sobre avenida Perón en el hospital Iturraspe, e ingresaron al vacunatorio y consultorio y se llevaron una impresora y dos computadoras completas, herramientas necesarias de trabajo en el sector. Por ello, este lunes serán reparadas las instalaciones y no se atenderá al público en el vacunatorio.

Información centralizada

El hospital Iturraspe cuenta con guardia de seguridad privada en el interior, que fueron los que observaron los destrozos y las faltantes, y luego denunciaron el suceso a la central de emergenias 911.

Al lugar llegaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 4° y del Comando Radioeléctrico capitalino, que preservaron el lugar, y posteriormente, autoridades del nososcomio se encargaron de verificar la faltante, y lo robado son los datos de los pacientes del vacunatorio, aunque esa información está registrada en una base de datos centralizada y no se perdió. Estimaron que durante la jornada del lunes no será brindada atención médica a la comunidad hasta que no sean terminados los arreglos.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el suceso a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron ejecutados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).