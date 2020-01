El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, puso en funciones a 480 agentes policiales egresados del Isep y en el marco de una conferencia de prensa estableció algunos lineamientos de su función, destacó el rol de la mujer dentro de la fuerza y hasta se enojó con la prensa porque "sólo publica robos, asaltos y homicidios pero no da a conocer todos los hechos positivos que se realizan".

En rueda con periodistas, Saín planteó que los nuevos agentes "serán destinados principalmente a los servicios centrales, es decir la Policía de Acción Táctica (PAT) y la Policía Comunitaria, pero también al área de Inteligencia porque necesitamos fortalecer la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para lo cual hemos hecho una evaluación de las necesidades operacionales y de las carencias que encontramos en la estructura de la policía".

Egresados Isep 2020 El ministro de seguridad junto a los jefes de la Policía de Santa Fe Relaciones Policiales Santa Fe

Asimismo, el ministro remarcó que "en unos meses se va a presentar una nueva ley para el personal policial porque queremos reconfigurar todo lo que tiene que ver con la incorporación, la formación y y la inmersión de los agentes en la institución. Queremos que el Isep sea una verdadera universidad para la policía, donde cada uno tenga responsabilidades pero vaya organizando su propia trayectoria".

image.png En total 480 agentes egresados del Isep fueron puestos en funciones. // Relaciones Policiales Santa Fe.

Más jefas

En otro momento Saín se refirió al rol de las mujeres en la policía teniendo en cuenta su ausencia en la nueva camada de agentes. "Habrá que preguntarse por qué está pasando ésto. La sociedad está cambiando aceleradamente en cuanto a igualdad y derechos de las mujeres y eso tiene que llegar a la policía. Ya hemos creado la subsecretaría de Género en el Ministerio y pretendo que las mujeres ocupen altos cargos, tiene que haber más jefas en la institución. Hoy hay dos mujeres ocupando lugares de mando, como Seguridad Vial y Policía Comunitaria y han demostrado en poco tiempo su eficiencia, su trabajo y una planificación que no existía".

image.png Egresados del Isep// Relaciones Policiales Santa Fe.

Sobre la relación de la policía con la sociedad, Saín dijo que "los policías no tiene que trabajar para quedar bien conmigo o con sus jefes sino con la gente. Trabajan para ellos y deben tener hacia la sociedad un trato cordial, amable. Pero la gente también debe comprender que ésto es un ida y vuelta porque la seguridad se construye entre el Estado y la sociedad, y en ese marco hay que pensar que ciertos sectores sociales sostienen y acuerdan con los mercados ilegales, no jodamos más".

El funcionario también se refirió a "un proceso de reconversión de la policía porque las unidades estancas no sirven. Debemos identificar la problemática criminal y mover las piezas según las necesidades para combatirlas. A nadie le sirve la masividad de policías en la calle porque sí o que estemos mirando una pantallita en el Ministerio para saber dónde están los móviles".

Y finalmente se enojó con la prensa al ser consultado por el incremento de homicidios. "La prensa publica muchos robos, muchos asaltos y muchos homicidios, pero no veo publicaciones de los hechos positivos, no hay un reflejo acorde de lo que se hace. Por eso nos vamos a manejar por las redes sociales para que la gente no sólo sepa lo malo sino también lo bueno que se hace".