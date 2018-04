Se acostó a dormir y un ladrón entró a su departamento al estilo "hombre araña"

"Me fui a dormir tipo cuatro y la verdad es que no me percaté de ver si estaban aseguradas las ventanas. Yo creía que sí. Cuando me acosté, cerré la puerta de mi habitación y hoy a la mañana cuando me levanté tipo 11 de la mañana vi que estaba todo mi comedor revuelto. Observé que las cosas que tenía en mi billetera estaban todas tiradas en el piso".





De esa manera, una joven de 21, estudiante de profesorado de inglés, contó a los medios cómo fue el robo sufrido en la madrugada de hoy por parte de desconocidos que irrumpieron en su departamento del barrio Fomento 9 de Julio.





El suceso ocurrió en un departamento del segundo piso de un edificio ubicado en la intersección de las calles Iturraspe y San Jerónimo. Allí, un malhechor, bajo la modalidad de "hombre araña" subió hasta el departamento y sustrajo el dinero que tenía la billetera de la joven y su computadora notebook donde guardaba su historial académico. "No sé cómo hizo para subir", contó sorprendida la joven que desde diciembre reside en esa ubicación de Santa Fe





"Donde vivía antes, en el centro, nunca me pasó nada. Esta es la primera vez y espero que sea la última", explicó.





En torno al autor del robo, una vecina observó que quien habría sustraído los elementos sería un muchacho de no más de 20 años, de contextura mediana, morocho, de pelo ondulado y llevaba puesta una campera gris.





A su vez, la vecina añadió que al ladrón lo esperaba otro sujeto sobre calle Iturraspe. El mismo se encontraba a bordo de una moto la cual no pudo ser individualizada por la testigo.





El dato





Un vecino que pasó por el edificio donde se cometió el robo, indicó también que días atrás, un sujeto se encontraba por la zona en actitud sospechosa, observando los domicilios.