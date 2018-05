Se conoció la llamada al 911 de Julieta Silva, luego de atropellar a Genaro Fortunato

El sitio Andino publicó en exclusiva la llamada al 911 que hizo Julieta Silva, minutos después de haber atropellado a su novio, Genaro Fortunato, luego de una discusión a la salida de un boliche. El accidente se produjo en la madrugada del 9 de septiembre del año pasado cuando salían de un boliche en la ciudad mendocina deSan Rafael. Fortunato falleció en el acto.





En el audio, Silva relata lo sucedido: "No te lo puedo creer. Necesito una ambulancia...atropellé a alguien. No lo vi, no lo vi. Está muerto, por favor". Este audio ayudaría a la versión de Silva, que siempre adujo que se trató de un accidente.

Embed



Cómo está la causa hoy

Silva fue acusada inicialmente por homicidio doblemente agravado, lo que supondría una pena de reclusión perpetua. Luego de una apelación, la cámara cambió la carátula a "homicidio culposo", es decir que consideran que la muerte se produjo de manera accidental. Silva había alegado que no tenía puesto sus lentes al momento del impacto.





A24