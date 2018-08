Se levantó y se encontró con un delincuente dentro del departamento

Todo ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, cuando en un edificio de Pasaje Zamaro al 3100, entre Junín y Suipacha, un ladrón trepó al balcón de un departamento en un primer piso, forzó la puerta e ingresó.





Embed



Los ruidos que provocó, hicieron que la joven propietaria del inmueble, que estaba durmiendo en su habitación, se despertara y decidiera salir de la pieza a ver que ocurría. Fue en ese momento, al prender la luz del comedor, que la chica de 23 años se encontrará cara a cara con el delincuente. "En ese momento se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, pero lo primero que me salió fue comenzar a gritar con todas mis fuerzas", relató la víctima. "Ya tenía en su mano una notebook y otras pertenencias, pero al verme, tiró todo y salió corriendo para el balcón por donde había ingresado. Con una sagacidad increíble, saltó a la calle y salió corriendo; no entiendo como no se lastimó", afirmó.





Finalmente la joven constató que no había ningún tipo de faltante y rápidamente llamó al 911.





Una joven de 23 años sufrió una experiencia desagradable este viernes por la madrugada. Un delincuente ingresó a su departamento escalando por el balcón y ella se lo encontró cara a cara.