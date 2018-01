Siete poliladrones detenidos por la Policía en los últimos cuatro meses

En el último cuatrimestre fueron cuatro los casos que tuvieron como protagonistas a policías perpetrando ilícitos: el de este domingo 14 de enero, como los tres sucedidos en los meses de septiembre, noviembre y diciembre.

En todos ellos, fueron los propios oficiales y suboficiales de las agrupaciones de Orden Público y de Cuerpos los responsables de la investigaciones y de las aprehensiones de policías en actividad que cometieron delitos y que fueron puestos a disposición de los fiscales en turno del Ministerio Público de la Acusación, como también puestos en disponibilidad del servicio activo. Los antecedentes en 2017:

En Arroyo Aguiar

El otro suceso con policías involucrados sucedió a las 2.30 de la madrugada del lunes 6 de noviembre en la casa 13 del terraplén Irigoyen. Allí fueron aprehendidos cuatro policías uniformados a bordo de un auto particular VW modelo Suran gris con chapa patente HKA 647, que ingresaron a robar a una vivienda particular y que fueron sorprendidos por policías que patrullaban las calles del barrio Barranquitas, que los desarmaron, ya que les secuestraron las cuatro pistolas calibre 9 mm. provistas por la repartición policial. Los llevaron aprehendidos hasta la Comisaría 6° de Santa Fe , adonde la maniobra de los policías fuera de servicio quedó en evidencia, es decir, comprobaron que no estaban en servicio, estaban uniformados y armados y cometieron un asalto en la casa de un particular, siendo que intentaron disfrazar la situación como si se tratara de un procedimiento policial de rutina.