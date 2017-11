¡Sonría, lo estamos filmando! Así ingresan ladrones a una casa en pleno macrocentro santafesino

Todo ocurrió (y quedó registrado por las cámaras de seguridad) este martes a la 1.15 en pleno macrocentro santafesino, en calle Catamarca, a metros de llegar a Urquiza.





Como se observa en las imágenes, el delincuente ingresa al patio terraza de la vivienda por escalamiento, ignorando totalmente la presencia de una cámara de seguridad que se observa desde la calle con total facilidad. En ese preciso momento, una de las jóvenes que se encontraba trabajando en el interior de la vivienda, comenzó a escuchar ruidos, pero los desatendió pensando que eran producto del viento. Minutos más tardes, los ruidos se agudizaron y la mujer decidió observar las cámaras de seguridad. Allí se encontró con la desagradable sorpresa y comenzó a gritar para ahuyentar al delincuente. "Evidentemente los gritos desesperados hicieron que el ladrón desista del robo y no entre a la casa por la puerta de la terraza. Luego llame al 911", contó la joven a UNO Santa Fe.





"Acá el problema es la impunidad de estos delincuentes para hacer lo que quieren. Este ladrón estuvo en la terraza de mi casa, que por una simple puerta que da a mi pieza. Yo me pregunto: ¿qué pasaba si entraba y me encontraba en mi casa indefensa?", sostuvo una de las jóvenes a UNO Santa Fe y continuó preguntándose: "¿Cómo hacemos ahora para seguir viviendo sin miedo y con la sensación que en cualquier momento puede pasar lo mismo? Esto pasó en pleno macrocentro de la ciudad y por lo visto a estos ladrones no les importa nada de nada, porque tengo alarma y cámaras por todos lados".





"Habrá que resignarse entonces a vivir así, esperando que le toque a uno, porque por lo visto, no hay lugar en la ciudad o sistema de seguridad que nos cuide de la delincuencia", finalizó la joven propietaria del hogar.





En esta oportunidad no hay que hablar de un robo, pero sí de la violación a la propiedad privada de dos jóvenes santafesinas en la madrugada de este martes, las cuales vivieron en carne propia, y con muchísima angustia y dramatismo, el accionar de un delincuente que escaló el frente de su hogar y trató de ingresar, con ellas dentro de la vivienda.