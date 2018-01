"Tenía las piernas atadas y con un nudo en la parte delantera"

Este mañana brindó una conferencia de prensa la fiscal Ana Laura Gioria en torno al hallazgo del lunes en el río Coronda del cadaver de Sandro Abel Vazquez, de 50 años . Como ya se informó, hay un detalle sumamente inquietante del estado del cuerpo y es que estaba con sus pies atados, lo que a prima facie parecería estar indicando que se trató de un crimen. Vazquez se desempeñaba como agente de seguridad de la Municipalidad de Santo Tomé





Tampoco se determinó por el momento como murió Vázquez. Ee decir, si falleció ahogado o por otra causa.





Gioria esta mañana informó que "se comunicó el hallazgo del cuerpo en jurisdicción de Sauce Viejo , Qurupies y el río. Las primeras diligencias que se realizaron indicaron que se trataba de una persona de sexo masculino oriunda de Santo Tomé, sobre la cual existía una denuncia por paradero de sus familiares radicada el 31 de diciembre. Esta persona fue vista por última vez por sus familiares el 30 de diciembre".





"La identidad fue confirmada en horas de las tarde por parte de familiares directos", indicó la funcionaria.





"Tenía los pies atados y al momento de ser extraído el cuerpo del río, se pudo comprobar que tenía sus extremidades inferiores atadas con un especie de cordón negro y un nudo en la parte delantera", describió Gioria.





"La primera persona que examinó el lugar fue el médico policial, el cuerpo se encontraba deteriorado por acción de la fauna del río, en las extremidades superiores en la parte del rostro, a simple vista lesiones no presentaba pero eso es materia de un examen exhaustivo", agregó la fiscal.





La funcionaria judicial añadió que "esta persona según consta en el legajo, abandonó el domicilio en el que convivía con sus padres sin llevar pertenencias salio en su moto y fue la última vez que se lo vio el 30 por la tarde. La moto fue hallada a unos 2 kilómetros de donde se encontró el cuerpo (río arriba) en la zona donde inicia el Parque Industrial".





Al consultársele a la fiscal si la familia tenía sospechas sobre lo que ha ocurrido con Vázquez, dijo: "No, simplemente llamó la atención precisamente que pasaran las horas y no lo localizaba, no haya retornado al hogar y además no se había llevado ninguna de sus pertenencias".





En relación a las ataduras, ¿no descartan que se las haya colocado él u otra persona?





Es muy pronto todavía, necesitamos el contexto que nos va a dar el informe preliminar de la autopsia, pero ninguna de las hipótesis se descarta tanto que lo haya producido el mismo para asegurar el resultado buscado de muerte o que haya sido realizado por otra persona.