Tras agonizar dos días, murió un adolescente de 17 años herido en Bº San Lorenzo

Este domingo, cuando promediaba la tarde, murió en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen, Alejandro Damián Ferreyra de 17 años, quien ingresó herido de arma blanca el viernes 25 de mayo a las 15.30, proveniente de la esquina de Hermanos Madeo y 3 de Febrero.





El joven fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, quienes constataron que presentaba una herida de arma blanca profunda en el neumotórax. Fue compensado y derivado de urgencia terapia intensiva. Oficiales y suboficiales de la policía capitalina como los pesquisas de la PDI, cuentan con la identidad del presunto asesino, que sería otro adolescente de la misma edad, también vecino del barrio.





Denuncia y asesino prófugo





El viernes, después de las 15, varios vecinos que viven en inmediaciones de 3 de Febrero y Hermanos Madeo, denunciaron a la central de emergencias 911, sobre un adolescente herido por otro joven de su edad.





La víctima, Alejandro Damián Ferreyra de 17 años, fue llevado de urgencia al hospital Cullen, mientras los policías de la Subcomisaría 10°, de la Comisaría 2° y de la 2° Inspectoría Zonal, con la identidad del presunto asesino que sería otro adolescente de 17 años, montaron un operativo en toda la zona, pero de acuerdo con versiones no confirmadas, algunos parientes habrían sacado al presunto matador con un auto particular y con rumbo desconocido, al punto que no fue visto por las calles de la populosa barriada.





Además, familiares de la víctima que dialogaron con la Policía, dijeron que ambos menores estuvieron bebiendo juntos desde la noche del jueves, aunque aún se desconoce cual fue el motivo de la agresión. Los pesquisas de la PDI fueron anoticiados sobre la gravedad de la agresión como del estado grave de la víctima, y en la escena del ataque fueron realizados los peritajes criminalísticos de rigor, y también respecto de la identidad del presunto asesino y su condición de prófugo.





Peritajes





Informaron la novedad sobre el fallecimiento de Ferreyra a las Jefaturas de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con sus pares de la Policía de Investigaciones (PDI) que se abocaron a la investigación y esclarecimiento del caso previo anoticiar a los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, sobre el deceso del joven Ferreyra, sobre el que ordenaron trasladar el cadáver para la realización de la necropsia en la morgue judicial santafesina.