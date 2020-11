Un mail en Inglaterra alertó de un eventual atentado en Argentina

Según el reporte de investigación de Interpol, se trataría efectivamente de una persona que habría intentado ingresar a la Argentina en varias oportunidades.

De acuerdo a lo que consignado, el correo que recibió fue del usuario “AlicAbadi (alic.abadi.37)”, que decía "Hassan zeinaldeenmoving nitro amonio from encarnación to posadas", y "bigbombswillgo off in argentina targetingthejewishcommunity".

Sobre la hipótesis de la persona "Hassan Zein Aldeen", se han encontrado diferentes cuentas de Facebook pertenecientes a homónimos, siendo imposible realizar una individualización certera.

Sin embargo, en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), se encontró una persona de origen libanés de nombre Hassan Zeineddine, con fecha de nacimiento del 10 de junio de 1983 y con identificación paraguaya, cuyo CI es 6.290.052

Esta persona física, intentó ingresar al país por el paso Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, en cuatro oportunidades. Los intentos de ingreso corresponderían a los años 2010, 2013, 2016 y 2017.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad informó que dispuso una serie de medidas preventivas y de investigación con el objetivo de que las cuatro fuerzas policiales y de seguridad federales a su cargo (PFA, PNA, GNA y PSA) extremen los controles necesarios atento al potencial intento de ingreso de la persona en cuestión.

La hipótesis de Interpol y de las distintas áreas de investigación es que la persona existe y que coincide con la recepción del mail a la embajada, donde hablaba de un nuevo ingreso para planificar un atentado.

Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, relató: “La Daia está en tema desde el minuto cero. Estamos en contacto con el Ministerio de Seguridad, con la ministra Sabina Frederic. Las alertas tempranas están en ejecución y los niveles de seguridad también”.

“El camión no fue detenido y uno de los trabajos que realizan las autoridades es detectar la existencia del mismo a través de un rastrillaje por todo el país”, agregó Knoblovits.

El ingreso desde Paraguay habría sido con destino a Posadas, provincia de Misiones. En la causa interviene el Juzgado Federal N° 6, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Por otra parte, el personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) consultó con la jueza y decidió poner en conocimiento de la situación a las cuatro fuerzas policiales y de seguridad federales, a la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Migraciones, atento al posible intento de ingreso de la persona en cuestión.

Dinamita en gel

En Encarnación, localidad que pertenece al departamento de Itapúa, la Policía paraguaya secuestró –hace algunos días– una carga de dinamita en gel. Los portales locales detallaron que la incautación ocurrió el jueves por la madrugada a la altura de la localidad de Coronel Bogado.

Los materiales iban en un colectivo que hacía el recorrido comprendido desde Asunción hasta María Auxiliadora, localidad ubicada frente a El Alcázar, provincia de Misiones).

La dinamita en gel estaba fraccionada en 12 cartuchos de un kilo y medio cada uno. Se cree que, de explotar, la onda expansiva alcanzaría un radio de 400 a 500 metros. Hasta el momento no se pudo identificar a los responsables del bolso con los explosivos.