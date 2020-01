Un muchacho asesinó a un vecino por el robo de un teléfono celular

Este domingo, en el oeste de la ciudad de Rosario, el robo de un teléfono celular derivó en una brutal agresión entre dos muchachos vecinos, y uno de ellos falleció como consecuencia de una brutal y profunda puñalada aplicada en su corazón.

La víctima fue identificada como Lucas Velazco, de 26 años. Policías del Comando Radioeléctrico rosarino atraparon al asesino, C. A. C. de 25 años. No encontraron el arma usada en el homicidio. Se realizaron los peritajes criminalísticos y el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia.

Los efectivos que investigaron averiguaron que se había tratado de una pelea que había mantenido la víctima con un vecino, porque el fallecido le había sustraído su teléfono celular. La respuesta fue una profunda puñalada en el tórax, que en pocos minutos le produjo la muerte. Ambos, víctima y victimario, cuentan con antecedentes penales.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a la jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con la fiscal en turno de la unidad especial de homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Marisol Fabbro, que ordenó que el joven continuara privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa por el delito de homicidio. Asimismo la funcionaria ordenó que se practique la autopsia al cadáver.