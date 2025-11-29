Uno Santa Fe | Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Una embarcación quedó totalmente envuelta en llamas en aguas del río Paraná, antes del ingreso a Villa Urquiza. No hubo heridos.

29 de noviembre 2025 · 13:19hs
La embarcación

La embarcación, de denominación Tango, se prendió fuego en Villa Urquiza.
El yate se prendió fuego en su totalidad en Villa Urquiza.

El yate se prendió fuego en su totalidad en Villa Urquiza.

Una embarcación quedó totalmente envuelta en llamas este viernes por la tarde en aguas del río Paraná, antes del ingreso a Villa Urquiza. Las imágenes muestran una densa columna de humo negro mientras el fuego avanzaba rápidamente sobre toda la estructura del yate.

Según se informó, un arenero que navegaba por la zona intentó acercarse para ayudar, pero fue imposible controlar el incendio debido a su magnitud. Afortunadamente, no hubo personas heridas. Las pérdidas fueron solo materiales, ya que la embarcación quedó completamente destruida.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

También confirmó que los ocho tripulantes abandonaron la embarcación sin sufrir lesiones.

“Ellos abandonaron la embarcación en un bote auxiliar y fueron asistidos por Prefectura, hasta llegar a la cabecera del muelle del puerto local (Paraná)”, confirmó el medio Elonce.

