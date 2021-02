Una chica salió a sacar la basura y no volvió

Ariana mide 1,65 de estatura, tiene cutis trigueño, pelo castaño y vestía jean azul, campera deportiva celeste y zapatillas.

Ante la desesperación, la mamá de Sotera se presentó en una dependencia policial para hacer la denuncia. Luego al ver las cámaras de seguridad, la mujer fue a hasta la casa de Antonella y el padre de la joven de 18 años dijo su hija salió con la excusa de ir al kiosco a comprar, y que tampoco había regresado y había dejado de contestar el celular. Ariana por su parte no tiene celular ni redes sociales.

Una amiga de la familia en diálogo con C5N comentó que: “Ariana es una chica muy tranquila que siempre está en su casa, por lo que es muy sorprendente lo que pasó. A Antonella nunca la había visto”. En tanto, la madre de la chica desaparecida dijo que en las últimas horas se enteró que Ariana “se habría enamorado de Antonella” y que a un amiga le había dicho “que se iba a ir a vivir con ella” y que ella no estaba al tanto de esa información.

“Aparentemente esto empezó hace una semana. Le digo a mi hija que vuelva, nosotros somos 4 personas, yo soy viuda, los de afuera no son familia”, agregó la mujer. Y señaló: “No sé si ella fue influenciada por los chicos de la plaza. Mi hija no tiene celular porque yo no le doy permiso, tiene 14 años”.