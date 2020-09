El 6 de marzo de este año, luego de una seguidilla de manifestaciones barriales por seguridad, asesinaron de un tiro a Daniel Lordi, de 62 años, y vecino de Colastiné Sur. El crimen conmocionó a la zona de tal manera que entre varios vecinos juntaron fondos para comprar cámaras de seguridad con el fin lograr que disminuya la delincuencia. Ahora, desde la vecinal reclaman que el Ministerio de Seguridad incorpore estas herramientas de vigilancia al servicio de emergencias.

En comunicación con UNO en la Radio, Marcela Fernández, presidenta de la vecinal de Colastiné Sur, explicó: "En marzo falleció un vecino que vivía al lado de la vecinal. La investigación está en curso y todavía no se sabe nada. Entonces lo que queremos es que no vuelva a suceder otro hecho igual, que por lo menos haya cámaras y se tenga registrado quién entra y sale del barrio. Especialmente para quienes son del barrio".

image.png Las cámaras de seguridad se encuentran en el ingreso a Colastiné Sur.

Asimismo explicaron que hicieron presentaciones en el Ministerio de Seguridad de la provincia. "Estamos todavía esperando respuesta desde el 10 de marzo. Fue cinco días después de la muerte de Daniel. Seguimos esperando. Entendemos que hay cuestiones importantes en este momento, no queremos sobrepasar a nadie, pero somos importantes también. Colastiné Sur es patrimonio histórico y cultural de la provincia, es el barrio más antiguo de Santa Fe y merecemos como todos los habitantes de la ciudad, de tener cámaras que puedan ser monitoreadas por la policía. Nos parece que es un derecho que tenemos, como todos los vecinos de la costa", dijo Fernández.

Las cámaras fueron compradas desde la vecinal de Colastiné Sur a pedido de los vecinos, se instalaron y ya se encuentran en funcionamiento. "Fue una inversión que se hizo desde el barrio. Estamos esperando que nos llamen para que se conecten al 911. En marzo tomamos la decisión y juntamos la plata. Como las cámaras se manejan a precio dólar, y como no podíamos esperar más porque seguía aumentando el precio las compramos para no perder el dinero y se instalaron esta semana. Lo que estamos esperando es que el Ministerio de Seguridad se comunique con nosotros".

image.png Vecinos de Colastiné Sur hicieron una vaquita para comprar cámaras de seguridad.

"No queremos saltar a la Justicia ni nada que se le parezca. Lo que nos pasa a nosotros cuando llamamos al 911 es que da a la central de Paraná y acá actúan dos comisarías, la subsexta y la subcuarta. Una está a cinco kilómetros y la otra a 12 kilómetros. Es amplia el área. Entonces nosotros queremos colaborar e invertir en seguridad para los vecinos. Fue algo que las personas del barrio pidieron por nota a la comisión directiva de la vecinal y fue lo que hicimos. Incluso los vecinos colaboraron en poner el poste para que se puedan colgar las cámaras. Son tres cámaras en el ingreso al barrio", agregó.

Y concluyó: "Estamos viendo la posibilidad de que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades y poner más cámaras dentro del barrio para tener más cobertura. Hay que ver qué nos dice la Justicia. No sabemos qué nos van a responder, pero el esfuerzo tiene la intención de que no pase como lo de Daniel que no se sabe nada. Queda todo filmado".