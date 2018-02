Volvieron a robar en la peluquería Marisa y Walter en el microcentro santafesino

"Ya no tengo más herramientas para frenarlos, es simple", contó Walter Herrero, el propietario de la peluquería Marisa y Walter, la cual fue nuevamente robada en la madrugada de este martes en sus instalaciones de Hipólito Yrigoyen al 2700, en pleno microcentro.





El desconsuelo y resignación de Herrero no es nuevo. Es que el pasado 27 de enero, un grupo de delincuentes irrumpió y se llevó una serie de elementos de uso diario de la peluquería.





Los sindicados autores fueron detenidos el pasado jueves pero el domingo, luego de una audiencia llevada a cabo en los tribunales de Santa Fe , el juez Octavio Silva ordenó la excarcelación para los principales sospechosos del atraco: Sergio Z. (27) y Yamila B. (23).









Esta mañana, cuando los peluqueros abrieron el negocio se volvieron a encontrar casi con el mismo panorama que tuvieron a fines de enero. Otra vez fueron víctimas de un robo, el cuarto en los 22 años que llevan al frente del comercio





Por los techos





"Nuevamente nos volvieron a robar. Se metieron por los techos", dijo Walter a UNO Santa Fe sobre cómo fue el nuevo hecho de inseguridad por el cual cobra fama, y no de la buena, el comercio del microcentro santafesino.





Los delincuentes ingresaron por un baldío trasero que se encuentra a escasos metros de la peluquería. Desde allí, sospechan en el comercio, lograron entrar y llevarse su botín de elementos: secadores, planchas, tijeras que habían sido repuestas luego del incidente de fines de enero.





"Nos robaron lo poco que habíamos comprado y que nos habían dado los empleados para seguir trabajando", agregó el comerciante.





"Cuando llegamos nos dimos cuenta de que estaba todo abierto por atrás. Es la segunda vez en diez días. El domingo los largaron –por los imputados en el robo anterior– y hoy volvieron a entrar", destacó.

"No sé si son los mismos pero las personas que entraron tienen total conocimiento del lugar por cómo fueron y cómo se manejaron dentro del negocio, la verdad que llama la atención", señaló Walter.





Ante la consulta sobre si tienen, desde la peluquería, sospechas en torno a gente que merodea habitualmente la zona y que podría tener participación en el nuevo robo, el propietario se refirió: "Con el tema de los trapitos han detenido a algunos y siempre está el mismo. Hay gente que trabaja muy bien y que es honrada y otra que no y que se encuentra pensando y viendo qué puede robar", concluyó.





"Puse seguridad en el frente, tengo todo cerrado. No puedo ponerle reja a todo el techo para que no me levanten las chapas y entren. Ya no tengo más herramientas para frenarlos", sentenció el comerciante de Hipólito Yrigoyen 2724.





Una causa que no cerró





El nombre de la peluquería no es la primera vez que ocupa un lugar en la página policial del día. El domingo pasado, en una audiencia llevada a cabo en la Sala I del subsuelo de tribunales, se debatió si los tres detenidos por el robo al comercio, el pasado 27 de enero, debían quedar en prisión preventiva.





Luego de tres horas de audiencia, fueron excarcelados un remisero, cuya participación en el atraco se basó en haber trasladado los elementos que fueron sustraídos por una pareja identificada por Sergio Z. y Yamila B.





De los tres, los dos hombres fueron excarcelados y quedaron con medidas alternativas a la prisión preventiva mientras que la mujer quedó detenida ya que la misma no ofreció a nadie como guardador, por lo que el magistrado la envió a la cárcel hasta que comparezca algún familiar.