Advierten que la ley de emergencia "va a tener un filtro en Diputados"

La última sesión de Diputados terminó con cara de pocos amigos. Cinco minutos antes de finalizar el peronismo y el Frente Progresista se tiraban flores por el gesto y la responsabilidad política de aprobar la adhesión al pacto fiscal que habían firmado el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández. Pero faltaba definir cuándo y cómo se iban a tratar –y si eso finalmente iba a suceder– la ley tributaria y la de emergencias que el Ejecutivo había enviado el lunes 23 de diciembre a la Legislatura, concretamente al Senado.

El PJ quería un cuarto intermedio para seguir sesionando al otro día. Mientras que el Frente había ofrecido hacer una sesión especial el lunes. Como no se pusieron de acuerdo, el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, dijo: "La postura del Frente Progresista es no dar el cuarto intermedio y proceder al cierre de la sesión". Eso significaba que la Cámara baja no sesionaría hasta febrero del año que viene y que las leyes que envió Perotti quedaban colgadas; salvo que el presidente de la Cámara, el exgobernador Miguel Lifschitz convoque la sesión especial.

Los diputados del Frente leyeron como "una provocación y una irresponsabilidad" que el Ejecutivo haya insistido el viernes en el Senado con la ley de emergencias después de haber conseguido consenso en ambas cámaras para aprobar la ley impositiva con algunas modificaciones.

El jueves pasado, en conferencia de prensa, los diputados del Frente ya habían dicho que no votarían la ley de emergencias porque significaría darle superpoderes al gobernador y argumentaron que eso no sucedió en la provincia desde el regreso de la democracia. En otras palabras, si no reciben señales desde el Ejecutivo podrían no sesionar este lunes y concretar la amenaza de dejar a Perotti sin ley tributaria hasta febrero.

En el Senado

Desde que asumió la nueva conformación de la Cámara de Senadores se discutió mucho sobre la conformación de las comisiones y sobre todo acerca del reparto de las presidencias y vicepresidencias de las mismas. Como el diálogo con el Ejecutivo estaba quebrado, los seis perottistas y los dos radicales que no están en el Frente Progresista se quejaban de que se quedaban afuera de las más importantes. La Comisión de Seguridad, por ejemplo, que desde hace años estaba en manos del senador por San Lorenzo, Armando Traferri (PJ-NES), ahora es presidida por el radical frentista de San Justo, Rodrigo Borla.

En diálogo con UNO Santa Fe, el legislador valoró la apertura del diálogo con el gobierno provincial, ya que, según dijo, no había conseguido ni una reunión durante los seis meses de transición. Pero la semana pasada recibieron a tres ministros del Ejecutivo y las relaciones empezaron a recomponerse. No obstante, se mostró crítico de la ley de emergencias que este viernes tuvo media sanción en el Senado con 14 votos a favor –los 12 peronistas más los dos radicales de Unión Santafesina– y cuatro abstenciones del Frente Progresista, ya que estuvo ausente el senador por Constitución, Germán Giacomino.

"Ese es un proyecto que entró el 23 de diciembre a la tardecita, después tuvimos asueto el 24 y feriado el 25. A partir de ahí tuvimos 24 horas hasta que se votó. Estamos hablando de un paquete de ocho emergencias: la alimentaria, la social, la sanitaria, la de contrataciones públicas, la económica, la financiera, la fiscal y la de seguridad, que es la parte más importante de esta emergencia", sostuvo.

El debate de ese proyecto fundamentalmente se dio entre los senadores justicialistas, los principales ministros provinciales y el propio gobernador Omar Perotti. Eso hizo que el proyecto que entró a la Cámara alta con 38 artículos termine siendo aprobado con un total de 29 porque se le hicieron varias modificaciones.

Al respecto, Borla dijo: "En seguridad estamos hablando de que se pide disponer de personal de la administración pública, que no sea policía, para ir a trabajar en seguridad; hacer erogaciones y que el Tribunal de Cuentas tenga solo 15 días para hacer los controles de la legalidad de esos gastos. Eso en el proyecto original era de cinco días y ahora se lo cambió a 15, que igual es muy poco y va a ser muy difícil el control. Se habla de reincorporar a personal que ya se había retirado; también se habilita a pasar a disponibilidad o retiro a personal de la policía con 20 años de servicio por una decisión unilateral del Ministerio de Seguridad".

"Esto hay que estudiarlo desde el punto de vista jurídico porque tiene una gran complejidad ya que el texto de la ley dice que «la declaración de disponibilidad y pase a retiro obligatorio y motivado por la emergencia en seguridad son irrecurribles», es decir que el único elemento de defensa de un agente público es un hecho administrativo y aquí se elimina esa posibilidad de defensa. Esto puede dar a lugar a una catarata de juicios porque lo que no se puede hacer administrativamente sí se puede hacer en la Justicia. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado", advirtió.

Por otra parte, Borla consideró que varias de las cuestiones planteadas en la emergencia en seguridad se pueden hacer sin esa ley. "El Ministerio de Seguridad tiene todas estas herramientas que pide en la emergencia a disposición. Hoy hay 400 cadetes que están esperando hace meses para ingresar a la policía y fue suspendido su ingreso. La reincorporación es lo que se hizo con Sarnaglia, que estaba retirado y fue convocado por el gobernador. Muchas de estas herramientas se pueden aplicar sin necesidad de una ley de emergencia. También nos planteaban la necesidad de hacer modificaciones a la ley de la policía y eso puede entrar tranquilamente como un proyecto en extraordinarias a partir del 1 de febrero; también está el tema del narcomenudeo que ya se votó en esta Cámara y que hay una decisión de avanzar en Diputados", expresó.

"Yo soy el presidente de la comisión de Seguridad en el Senado, pero eso solo significa que los proyectos que ingresen de la comunidad, del Ejecutivo o de otro senador vayan a mi comisión, se debatan y lleguen al plenario, que es la sesión. Hay varios proyectos en Seguridad como uno del senador Traferri para modificar la ley de la policía. Pero estamos a disposición del gobernador Perotti para que nos convoque porque hasta el 30 de abril estamos en el período de sesiones extraordinarias donde solo se pueden tratar los proyectos de ley que mande el gobernador", sostuvo.

El filtro en Diputados

"Nosotros estamos en contacto con nuestro bloque en la Cámara de Diputados que ya manifestaron en una conferencia de prensa y en la sesión (del jueves por la tarde) que no acompañarían una ley de emergencias. Si bien uno no escapa a la situación que vive hoy la Argentina, justamente ya tenemos una ley nacional de emergencia que es la Ley 27.519", argumentó Borla.

Mientras que al ser consultado sobre si no es necesario que la provincia adhiera a esa ley nacional, el legislador respondió: "No, porque al ser una ley nacional se aplica a todas las provincias. Obviamente lo que está haciendo el gobierno con esto es buscar herramientas que, en algunos casos y por más que estemos en emergencia no vamos a permitir con la responsabilidad que tenemos como oposición, con la responsabilidad institucional y republicana de equilibrio de poderes, dar una suma del poder público al Ejecutivo".

"A veces, en nombre de las víctimas, de la pobreza, de los enfermos, hablamos de emergencia en seguridad, alimentaria o sanitaria pero se puede estar buscando algún tipo de manejo discrecional que desde el punto de vista político y jurídico es responsabilidad de las cámaras. Por eso, también, desde el punto de vista constitucional, las cámaras no pueden delegar funciones que son propias de las mismas", agregó.

"Sabíamos –continuó– que esto va a tener un filtro en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos acompañando la decisión que manifestó públicamente el Bloque del socialismo, de Creo, de la Unión Cívica Radical y todo el interbloque del Frente Progresista de no acompañar esta emergencia por todos estos fundamentos".

La relación con el gobierno

Borla aseguró que la mayoría de los senadores tienen una gran predisposición para abordar una agenda de temas con el Ejecutivo. En ese sentido mencionó que participó el viernes de la semana pasada de la asunción de las nuevas autoridades policiales para su departamento y que allí pudo conversar con el jefe de policía, Víctor Sarnaglia, a quien ya conocía de cuando era intendente y Sarnaglia estaba al frente de Los Pumas.

reunión ministros y senadores.png El jueves se realizó la primera reunión de ministros con senadores y diputados para discutir la adhesión a la adenda al pacto fiscal, la ley tributaria y la ley de emergencias. Prensa Senado

Pero también admitió que en estos seis meses que hubo de transición nunca se pudo reunir con referentes del gobierno hasta la semana pasada cuando los ministros de Gobierno, Esteban Borgonovo; de Economía, Walter Agosto; y de Gestión Pública, Rubén Michlig, fueron a la Legislatura para destrabar los proyectos enviados por el Ejecutivo antes del receso administrativo de enero.

"Nosotros estamos a disposición para colaborar", dijo y agregó que el bloque radical tiene una reunión con Borgonovo el 2 de enero, en Casa de Gobierno. "La idea es poder charlar los temas de agenda con el gobierno. Esta semana fue positiva porque hubo un avance en la relación que no había entre el Ejecutivo y el Legislativo y eso no solo pasaba con la oposición, sino también con parte del bloque de los senadores del justicialismo que encabeza Armando Traferri".

"La idea es poder avanzar en esta relación", insistió y remarcó que "la emergencia salió, más allá de la abstención del Frente Progresista". También anotó en la lista de la buena predisposición el acompañamiento a la ley tributaria que salió por unanimidad del Senado y el lunes ingresará a Diputados y la adhesión a la adenda al pacto fiscal.

"Hemos comenzado a transitar un camino de respeto institucional de los poderes y eso es bueno. Esta semana estuvimos reunidos con los ministros y la idea es que el jueves que viene nos reunamos con Borgonovo para plantearle nuestra disposición", concluyó.