Alberto Fernández: "Demostraré ante la Justicia la falsedad de lo denunciado"

El ex presidente Alberto Fernández declaró que demostrará su inocencia tras la denuncia por violencia de género.

Fabiola Yañez denunció en las últimas horas a Fernández, con quien comparte un hijo, por violencia de género. El abogado Juan Pablo Fioribello, que representa a Yañez, sostuvo que "se enteró" durante la tarde de este martes de la denuncia de la ex primera dama porque la situación "se precipitó". En este sentido, el letrado destacó: "La noté muy angustiada, me dijo "no aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar"".