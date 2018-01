Angelini quiere discutir la reforma constitucional en 2019

El diputado provincial por Cambiemos y presidente del PRO de Santa Fe, Federico Angelini, adelantó en diálogo con UNO Santa Fe, la idea de posponer para el 2019 la discusión sobre la reforma constitucional en la provincia. A diferencia de las intenciones del gobernador, Miguel Lifschitz, que quiere instalar el tema para que la reforma se haga este año, el dirigente macrista propone patear la pelota hacia adelante.





El referente de Mauricio Macri en la provincia opina que antes de ir hacia un proceso de reforma constitucional se debe hacer un trabajo para concientizar e involucrar a la sociedad en la importancia de este tema y pasar la elección de los constituyentes para el año que viene que tendrá las elecciones primarias y generales a gobernador y a presidente, lo que supone un mínimo de cuatro elecciones, si es que no hay balotaje. De esta manera, Angelini le cierra la persiana al debate sobre una posible reelección para el gobernador, algo que viene agitando con fuerza Lifschitz.





—¿Va a haber reforma constitucional en Santa Fe?

—Nosotros le hemos manifestado al gobernador que primero tiene que traer una solución integral como Frente Progresista. Me parece que el debate dentro de su partido, más el debate dentro del Frente Progresista con los otros actores que integran ese frente todavía no está resuelto. A partir de ahí es que nosotros le dejamos nuestra opinión diciendo que salimos de un año electoral donde la campaña ocupó mucho y que el 2018 debería ser un año donde nos ocupemos mucho de la gestión y, por otro, empezar un camino de concientización y de involucramiento de la sociedad para que entienda en qué consiste una reforma constitucional en la cotidianidad. Hoy por hoy la reforma constitucional está muy metida en los 70 legisladores y no en la sociedad en su pleno. Por eso es que le proponemos ir a las elecciones de constituyentes, a partir de todo este proceso, en el 2019. Nosotros no tenemos problemas de dialogar en ese sentido, pero lo importante es poder avanzar en todo esto antes.





—¿Ve posible una reelección del actual gobernador?

—Hoy no. Pero igual creo que se equivoca el gobernador si plantea la posibilidad de la reforma constitucional a partir de su reelección como lamentablemente lo planteó en la última quincena de diciembre. Una reforma constitucional es mucho más profunda que la reelección. Sí me parece que tenemos que hablar de unicameralidad, de reducir los costos de la política, de trabajar sobre las reelecciones ilimitadas tanto de intendentes, presidentes comunales como de legisladores; que los mandatos de los presidentes comunales sean de cuatro años y no de dos para que no estén pensando todo el tiempo en elecciones; el Consejo de la Magistratura, la incorporación de derechos, la defensa del consumidor. Me parece que esos son temas más prioritarios que la reelección del gobernador, que obviamente va a ser un tema.





—¿Le preocupa a Cambiemos la posible conformación de un frente entre el socialismo y parte del justicialismo?

—La verdad es que tenemos mucho para construir nosotros a partir de la responsabilidad que nos dio el santafesino el 22 de octubre. Ahora, siempre que haya un frente con el objetivo de destruir o de vencer al otro, con ese solo objetivo, me parece que se están dejando de lado muchos planos importantes donde debe haber acuerdos programáticos. No me sorprende que quienes lo impulsen, como Antonio Bonfatti Luis Contigiani , que tuvieron tan buena relación con Anibal Fernández, Julio De Vido, no me sorprende que puedan tener sintonía con el kirchnerismo.





—Cómo está la relación del PRO con el radicalismo y con José Corral?

—Muy bien. Terminamos el año muy bien y en enero no hubo reuniones porque algunos se fueron de vacaciones y otros no estaban presentes. Pero ni bien empieza febrero arrancamos con las dos reuniones de seguimiento por mes que tenemos para ver de qué manera, sabiendo que venimos de orígenes distintos, podemos conformar un frente en común. Si lo pudimos hacer en 2017, en 2019 va a ser más fácil.





—¿Cambiemos ya tiene un candidato a gobernador?

—No, todavía Cambiemos no tiene un candidato a gobernador. Si tiene ambiciones por parte de un sector del radicalismo de presentar un candidato, pero obviamente el PRO también va a tener su alternativa a la gobernación.





—¿Se va a definir en internas?

—Puede ser en internas o en un acuerdo. No creo que sea la única salida la interna.