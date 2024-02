Ante Donald Trump, Milei dio un discurso contra "el socialismo" en la cumbre conservadora de Estados Unidos

En un guiño a Trump, Milei aseguró que hará "una Argentina grande de nuevo". "La casta corrupta se compone de políticos ladrones, que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos. Por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos. Por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque les eliminamos la pauta oficial", enfatizó el mandatario.

Embed Milei también se saludó con Vivek Ramaswamy, el ex-precandidato libertario del Partido Republicano, Vivek es fanático de Milei y utilizó el "afuera" para su campaña en EEUU.



Ahora Vivek apoya a Trump e incluso suena como posible vicepresidente.pic.twitter.com/Rv8LzoGlWH — El Trumpista (@ElTrumpista) February 24, 2024

En ese marco, el jefe de Estado continuó: "También por sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. Y profesionales que viven de la religión del Estado. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando, pero no nos vamos a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo".

Mieli en su exposición pidió a los Estados Unidos que "no dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, la idea de fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (del aborto) y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social".

En el mismo sentido, agregó que viene "de un país que compró todas esas ideas" y le pidió a los estadounidenses que "no entreguen su libertad" porque sino "los van a llevar a la miseria".

"Quiero dejarles un mensaje de optimismo: Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos llevan los socialistas, pero cuando inicié mi carrera política dije que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Cada día despertamos más leones", afirmó Milei ante el auditorio.

mILEI EN EEUU.jpg Javier Milei en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) de Washington

El presidente recordó que las "dos primeras grandes medidas" que tomó en su gestión fueron "reformas estructurales" a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de Ley "Bases" con el objetivo de "dar más libertad a los argentinos".

"Nos encontramos con grandes resistencias por parte de los que se benefician de este sistema", aseguró y criticó a los "políticos corruptos que priorizan sus privilegios", a los empresarios "prebendarios", a los medios de comunicación que están "muy enojados" por la suspensión de la pauta oficial y a los sindicalistas que "se ocupan de sus negocios, antes que de la gente".

"Argentina entró al Siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y hoy está 140 en el ranking mundial con más de 50 por ciento de pobres y más de 10 por ciento de indigentes. Cuando uno mira la cantidad de regulaciones, uno entiende por qué. Dentro de nuestros equipos de gobierno hemos descubierto por el momento 380 mil regulaciones que traban el funcionamiento económico", apuntó.

El Presidente aseguró que "promover el libre comercio es promover la paz", insistió en que el empresario es "un benefactor social y la base de la prosperidad" y sostuvo que los monopolios "trajeron reducción de la pobreza y bienestar". Además, volvió a disparar contra "la aberración de la justicia social", la "agenda asesina del aborto", el posmarxismo y el ecologismo que "plantea la lucha del hombre contra la naturaleza".

Al iniciar su disertación, Milei saludó a los presentes presentándose como "el león" e ironizó diciéndoles que se "agrandó un poco el barrio" en alusión a quienes lo catalogaban como "fenómeno barrial". "Lindo día para hacer temblar a la izquierda", exclamó y comenzó a explicar algunos postulados económicos que rigen su pensamiento.

Milei fue acompañado por una reducida comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el designado embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, entre otros.