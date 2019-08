Atacaron la camioneta donde viajaba José Luis Espert

El vehículo en el que se trasladaba el precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, fue atacado en la noche de este martes. Según se conoció, el ataque se habría realizado en momentos en que se trasladaba hacia un canal de televisión.

Embed



"Creemos que fueron balazos", dijo Espert en Crónica TV, canal al que se dirigía para una entrevista y agregó: "Agradezco a Dios y a mi padre que están en el cielo cuidándome. No tengo idea si es político o no". No hubo heridos.

camioneta Espert.jpg Los daños en el vehículo. Crónica TV

Según se conoció, el vehículo fue interceptado en la intersección de las Avenidas Madero y Córdoba, ubicadas en el barrio porteño de Retiro. Asimismo, el economista resaltó que se trató de dos atacantes que, tras el hecho, se alejaron rápidamente mientras les hacían “gestos”.

Por el momento, no están claros los motivos del ataque hacia la camioneta blindada del precandidato, o si se trató de piedras o de disparos de arma de fuego. "Gritaron y atacaron, no sé si fue premeditado y tampoco sé si serán balazos o piedras", profundizó Espert. Investiga la Policía de la Ciudad.

A24