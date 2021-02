ATE y UPCN: "Es política del Estado nacional y nuestra tener aumentos por encima de la inflación"

Por su parte, Hoffmann dijo: "Con el compañero Molina anoche vimos las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, de que es política pública nacional que este año los salarios tienen que estar por encima de la inflación. No porque lo dijo el ministro, entendemos que lo merecemos, no hay país, no hay nación sin trabajo y nosotros somos trabajadores que construimos todos los días este país. Venimos con la expectativa de empezar a discutir en estos términos. recuperando lo que hemos perdido. Algunos sectores han perdido el año pasado, otros han logrado estar a nivel de la inflación o incluso un poco más, este debe ser el comienzo de la recuperación salarial".