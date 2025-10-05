Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció en la provincia de Santa Fe

El nombre del detenido Federico Machado y la transferencia de u$s 200 mil al candidato de La Libertad Avanza y el PRO sigue en el centro de la escena: la denuncia apunta a aviones que “desaparecían” del radar y un vuelo sospechoso que terminó en territorio santafesino

José Luis Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión del narco Fred Machado.

La figura de Federico “Fred” Machado , empresario argentino radicado en Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado de dinero, sigue en el centro de la escena política y judicial argentina tras una denuncia presentada por Juan Grabois. El dirigente social apuntó directamente a un vuelo sospechoso de 2019 que, según sus palabras, despegó del estado de Florida (Estados Unidos), apagó el transpondedor al poco tiempo y reapareció en el cielo sobre Rosario . La aeronave formaría parte de la llamada “narcoflotilla” de Machado, investigada en la Justicia estadounidense por transportar cocaína y camuflar sus movimientos mediante empresas fantasma y cambios de matrícula.

El corazón de la acusación radica en el apagado intencional del transpondedor, el dispositivo que transmite identidad y posición de la aeronave a los radares civiles. Este mecanismo permite crear un “hueco” en la traza oficial, dificultando el seguimiento.

Según la denuncia, el avión desapareció de los registros luego de despegar en Florida y volvió a emitir señal sobre Rosario, sin haber declarado un plan de vuelo que justificara esa ruta.

La maniobra es conocida en el tráfico aéreo clandestino: las avionetas vuelan “a ciegas” en tramos intermedios, realizan escalas no registradas en el Caribe o Centroamérica, y vuelven a encender el equipo antes de aterrizar en el destino final. Para los investigadores, es un patrón típico de vuelos de narcotráfico.

La narcoflotilla y el prontuario de Machado

Machado no es un nombre nuevo. En 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Argentina a pedido de la justicia de Texas, acusado de participar en operaciones de tráfico internacional y de haber montado un sistema de compra, venta y cesión de aeronaves registradas en Estados Unidos para grupos narco. Documentos judiciales describen una estructura en la que compañías de fachada, como Aircraft Guaranty y Title Trust, inscribían aviones a nombre de terceros para ocultar a los verdaderos dueños.

En Centroamérica, al menos una decena de aeronaves vinculadas a Machado fueron decomisadas con cargamentos de cocaína o identificadas en pistas ilegales. Su nombre también apareció en Guatemala, donde se lo relacionó con gobiernos y empresarios locales.

El vínculo político: vuelos y dinero

Lo que sacude ahora la escena nacional es el cruce con la política argentina. Un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reveló que en 2019 el entonces candidato presidencial José Luis Espert realizó 36 vuelos en aviones ligados a Machado, tres de ellos a Rosario. En al menos cinco de ellos coincidió con el propio empresario.

El vínculo se vuelve aún más explosivo con la aparición de un comprobante bancario por u$s 200.000, emitido desde una cuenta asociada a Machado hacia Espert. Para Grabois, se trata de un caso de financiamiento narco a la política, que requiere investigación urgente.

espert4 El diputado Espert, el narco detenido "Fred" Machado y la prueba que tiene la Justicia de EEUU sobre el pago de los 200 mil dólares.

Espert, hoy diputado nacional y candidato a legislador por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, negó que exista alguna "irregularidad" y reiteró que no se bajará de su candidatura tras recibir el respaldo del presidente Javier Milei. Sin embargo, admitió que "Fred" Machado le cedió su avión personal en varias ocasiones y le pagó u$s 200.000 por "un contrato de asesoría".

Los 36 vuelos de Espert en aviones del narco Machado

Un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) revela cuándo se realizaron los viajes que hizo Espert, quiénes más iban en las naves y desde dónde despegaron, incluido el destino.

A partir de la información oficial, se conoció cada movimiento en las tres docenas de vuelos que el narco Fred Machado le habría facilitado a Espert, candidato a una banca por La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones del próximo 26 de octubre.

En primer lugar, el informe pone de relieve que Espert hizo 36 viajes en dos aviones de Fred Machado, tres de ellos con destino a la ciudad de Rosario. La cantidad no es un dato menor teniendo en cuenta que el proveedor de las aeronaves tiene pedido de extradición de Estados Unidos por tráfico de cocaína y está preso con domiciliaria en Viedma (Río Negro).

machado

Cada uno de los 36 vuelos ocurrió a lo largo de 2019. Ese año, Espert hacía campaña con la frase “cárcel o bala para los delincuentes” para la elección nacional por el partido UNITE. La presidencia finalmente fue para Alberto Fernández con el Frente para Todos, quien le ganó al PRO de Mauricio Macri.

De los 36, cinco de esos vuelos que realizó Espert los integró también "Fred" Machado. Estaban anotados, a su vez, hasta otros siete pasajeros. El candidato a diputado coincidió entonces con el dueño de las aeronaves.

Espert admitió al principio que Machado sólo lo había acompañado en una oportunidad en un vuelo a Viedma. Ahora se conoce que fueron más. Aquel que aceptó haber hecho a la capital de Río Negro era inocultable, ya que su agradecimiento al sospechado por tráfico de cocaína está grabado en un video.

espert (2)

Las rutas de los 36 vuelos de Espert en el avión de Fred Machado

Después del admitido a Viedma, figuran en el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria otro a Catamarca, al Aeropuerto de San Fernando; también a San Fernando a Villa María y los tramos de Viedma a Bahía Blanca y de ahí de nuevo al aeropuerto bonaerense.

En concreto, figuran dos aeronaves a disposición de Espert, aunque el Beechcraft King Air B-200 para siete u ocho pasajeros chapa LV CBZ es el que más se utilizó.

El viaje a Viedma ocurrió en otro. Fue el 18 de abril de 2018 pero Espert utilizó el Bombardier Challenger con patente N28FM, que también pasó por Bahía Blanca.

vuelo

En un breve repaso de todos los vuelos, el candidato aprovechó para recorrer Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Villa María, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Posadas (Misiones), La Rioja, Tucumán, Viedma, Villa Gesell, Mar del Plata, Formosa, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Jujuy y Pergamino.

Las fechas de todos esos 36 vuelos se concentraron en abril, mayo, julio y agosto de 2019. Al parecer, el King Air se encontraba en el hangar de San Fernando. Es lo que declaró el piloto Axel Vugdelija, quien explicó en la causa que su jefe era Fred Machado.

En una rápida consulta en el mercado aeronáutico de los vuelos privados y taxis aéreos, el costo de los 36 viajes podría rondar los 315.000 dólares.

El piloto Vugdelija lo nombró a Espert ante la Justicia: “Me llamaba alguien del entorno de Espert me decía el itinerario y el listado de pasajeros”. Dijo que era una mujer pero no recuerda su nombre. Su testimonio se remonta a 2023. El piloto aclaró que no sabía para qué usaba los vuelos Espert aunque recordaba que le comentó que iba a ver a su madre a Pergamino. Relató que habían sido muchos, no cuántos, y todos dentro del territorio argentino.

Los vuelos aparecen en la causa judicial, tras la detención de Fred Machado

Toda la información aparece en una causa judicial que se abrió el 19 de abril de 2021, un día después de la detención de Machado. Espert dio explicaciones sobre el asunto en la Justicia al presentar un descargo en marzo último, cuatro años después de que Fred Machado fuera detenido.

machado

En una nota periodística del diario Página/12 se informó el contenido de ese descargo de Espert. El diputado sostuvo allí que su vínculo con Machado es “nulo” y que él no tiene ni la menor idea de los gastos partidarios, en referencia a UNITE.

Los argumentos son parecidos a los de ahora. En los últimos días se mantuvo sin responder por sí o por no sobre la transferencia de 200.000 dólares que detectó la justicia de Texas.

Pero el jueves pasado por la noche publicó un video de seis minutos en las redes sociales admitiendo que cobró esos 200 mil dólares por "un trabajo de asesoría". Es que otro matutino, La Nación, hizo público el extracto de un libro contable del Bank of America donde está registrada la transferencia internacional de esos dólares.

¿El avión que reapareció sobre Rosario aterrizó en la región?

La EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y la PSA guardan registros que podrían confirmarlo: trazas de radar primario y secundario, planes de vuelo, reportes de tráfico irregular. En paralelo, en los círculos aeronáuticos rosarinos hay comentarios de movimientos inusuales de aeronaves privadas entre 2018 y 2019, que alimentan la sospecha de pistas rurales usadas para operaciones clandestinas.

La hipótesis es sensible: Rosario ya ha sido punto de destino de vuelos fantasma que transportan dinero o droga. Los últimos antecedentes de avionetas narcos aparecidas en la región son los siguientes:

- 30 de octubre de 2024 – Luis Palacios / Andino (Depto. San Lorenzo)

Carga: 475–480 kg de cocaína

Aeronave: Matrícula boliviana, abandonada en zona rural

Ruta reconstruida: ingreso por el norte provincial, aterrizaje en campo al sur de San Lorenzo

Estado judicial: droga secuestrada y destruida en agosto 2025; piloto boliviano detenido; investigación conecta el vuelo con banda rosarina investigada desde 2022.

- 3 y 4 de junio de 2025 – Estación Díaz / Carrizales (sur de Santa Fe)

Carga: sin droga a bordo, pero con 7 bidones de combustible, GPS, Starlink, dinero y municiones

Aeronave: Cessna 182 Skylane, matrícula adulterada (LV-RFV)

Ruta reconstruida: despegó de Bolivia, ingresó sin declarar, descarga en campo de Arroyo del Medio (Pergamino, Bs. As.), regreso forzado hacia Santa Fe

Estado judicial: pilotos boliviano y peruano detenidos; ambos con antecedentes en México y Bolivia; condenados a 5 años por contrabando y falsificación

- 27 de junio de 2025 – Sanford (Casilda, sur de Santa Fe)

Carga: no hallada; dos camionetas huyeron de la pista clandestina

Aeronave: sin datos oficiales confirmados; se presume matrícula extranjera

Ruta reconstruida: aterrizaje nocturno clandestino en campo rural; fuga de vehículos con posible carga

Estado judicial: causa abierta; sin detenidos ni secuestro de estupefacientes

- Operativo “Cosecha Blanca” (2019–2023): describió red de tres avionetas con pistas privadas en Carrizales y Campo Timbó (Oliveros), usadas para abastecer al sur santafesino y lavar dinero en Rosario .

Estas pistas siguen mencionadas en los expedientes recientes como nodos logísticos de los vuelos narco.