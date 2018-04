Barrionuevo: "La jueza me eligió porque soy un verdadero peronista"

El designado interventor del PJ, Luis Barrionuevo, dijo que la jueza federal María Servini de Cubría lo eligió para ese puesto porque es "un verdadero peronista".



"Hace unos días yo estaba en la plaza de Tribunales cuando me sonó el teléfono y me dijeron que la jueza me quería ver. Fui y me preguntó si no quería ser el interventor del PJ. Todo el asunto se manejó en silencio. Me eligió porque soy un verdadero peronista. La sangre que me fluye es completamente peronista", dijo Barrionuevo.



Además, en declaraciones al diario Clarín, adelantó que como interventor va a hablar con "todos" los peronistas pero no con los dirigentes kirchneristas.



"Sí, voy a abrir los brazos bien grandes. Lo que a mí me interesa es rearmar el peronismo para pelear con fuerza en 2019. Ya estoy en contacto con la gente de los equipos de Eduardo Duhalde, con Julio Bárbaro, voy a hablar con todos los que son peronistas", dijo Barrionuevo, quien también mencionó a Miguel Ángel Pichetto, Diego Bossio y Sergio Massa.



Para Barrionuevo, los dirigentes kirchneristas "no tienen nada que hacer en el PJ" porque "ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana".



"Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera", señaló el jefe del Sindicato de Gastronómicos.