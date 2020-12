Boudou expresó preocupación por "la actitud persecutoria del Poder Judicial"

En tanto, en una entrevista que concedió a Radio 10 y al referirse a la resolución en la causa en la que Boudou se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, el presidente Alberto Fernández señaló que "muchos jueces actúan como escribas del poder económico" y estimó que lo hacen de esa manera "porque tienen miedo de salir en la tapa" de los diarios.

"Hay periodistas que son voceros del poder económico y jueces que terminan siendo escribas de los mismos intereses. Cuando se está al servicio de los poderes fácticos no se puede hacer justicia", afirmó el mandatario.

Fernández volvió a cuestionar el rol de la Corte Suprema en el caso de Boudou, al considerar que "el máximo tribunal no puede dejar de expedirse sobre la libertad de una persona que estuvo en una función de gobierno".

"Más allá de la culpabilidad, que es algo que no pongo en tela de juicio, no puede ser que la Corte no se expida sobre la libertad de una persona que estuvo en la función pública y se exprese sobre ese tema con un artículo vergonzoso como el 280", apuntó el jefe de Estado.

Y en ese sentido, cuestionó: "¿Cómo es en cambio que habiliten un per saltum para analizar los traslados de dos jueces ignotos que no tienen nada publicado?", en referencia al pronunciamiento por los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

Sobre el fallo que ordenó que Boudou vuelva a prisión, Fernández señaló que se trata de "un claro ejemplo de jueces que hacen las cosas porque tienen miedo de salir en la tapa de Clarín".

Y agregó: "Esos jueces no tienen la misma velocidad para investigarlo a (el expresidente Mauricio) Macri y a sus adláteres, no tienen la misma velocidad y eso demuestra las características de esos jueces".

"Boudou está detenido cumpliendo la condena en su casa, después de haber estado alrededor de dos años preso en una cárcel, y esto sin abrir juicio sobre la inocencia o culpabilidad de Boudou", reflexionó el Presidente. "Boudou está detenido cumpliendo la condena en su casa, después de haber estado alrededor de dos años preso en una cárcel, y esto sin abrir juicio sobre la inocencia o culpabilidad de Boudou", reflexionó el Presidente.

En tanto, la abogada de Boudou, Graciana Peñafort, adelantó que van a apelar esta sentencia "porque está absolutamente infundada" y señaló que el magistrado "había pedido informes, pero no esperó las respuestas para decidir".

"Habrá que ver qué pasó para que se apurara ya que decidió ayer –por el miércoles– a las 22 horas, ya en feria judicial", remarcó.

En ese sentido, Peñafort, quien también es la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, precisó que "la prisión domiciliaria de Boudou no estaba dispuesta como beneficio a él, sino en beneficio de sus hijos", por lo que "revocaron la prisión domiciliaria sin ningún argumento".

Sobre los tiempos legales para que se cumpla la nueva medida judicial, la letrada aclaró: "Tenemos 10 días para presentar la apelación y explicaremos de nuevo esto. La detención no va a suceder de inmediato y todavía quedan instancias para dar pelea".

Luego, consideró que "el lawfare funciona como disciplinamiento" y "Boudou es un mensaje por ejemplo a Ginés (Gonzáles García, ministro de Salud), que si no negocia con determinados laboratorios se puede comer una denuncia".

Por su parte, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo que "es muy sugestivo que un 30 de diciembre, en medio de noticias auspiciosas aparezca esto", en referencia a la sanción de la ley del aborto y de la movilidad jubilatoria junto al inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"El fallo tiene la intencionalidad política de amargar y generar un tipo de conflictividad. Amado es una persona muy querida y respetada en nuestro espacio político", dijo el funcionario bonaerense que prometió: "Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder corregir este desatino".

Larroque afirmó que, "siendo gobierno, tenemos que actuar en clave de resistencia igual", mientras que la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, se mostró "indignada" porque "lo de Boudou es un mensaje de sometimiento a la dirigencia política".