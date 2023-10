Bullrich: "Santa Fe sabe que con Pullaro gobernador y conmigo como presidente el narcotráfico va a retroceder"

La candidata a presidente aseguró que "hay un pueblo que no se entregará ni a los ladrones ni a quienes no tienen idea de cómo van a gobernar". "Los escucho y todos los días cambian de idea", agregó.

La candidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich, realizó este miércoles su acto de cierre de campaña en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Venado Tuerto, la ex ministra de Seguridad de la Nación aseguró que “si Santa Fe y Nación están alineadas, el narcotráfico va a retroceder”.

“Los problemas que tiene la provincia de Santa Fe, especialmente Rosario, que sabemos todo lo que sufre, van a retroceder. Nosotros vamos a acompañar con toda la fuerza a Maximiliano Pullaro, él ya tiene experiencia, ya sabe lo que hay que hacer, lo vamos a acompañar con toda la fuerza para que lo antes posible Rosario, los alrededores y también muchos otros pueblos donde está entrando la droga con fuerza la podamos sacar y erradicar”, aseguró la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

Bullrich afirmó que “Santa Fe va a estar mucho mejor si estamos alineados” y puntualizó: “Con Pullaro estamos alineados. Santa Fe no va a tener que tocar ninguna puerta, no va a tener que ir a la Capital, no va a tener que ir a la Rosada. Nosotros vamos a estar en permanente contacto para trabajar en conjunto todos los problemas que Santa Fe tiene que resolver”.

En el cierre del acto en la provincia de Santa Fe, la candidata dejó un claro mensaje de cara al domingo: “Estoy convencida de que hay un pueblo que no se entregará. No se entregará a los ladrones que vienen gobernando ni a quienes se presentan como la opción y no tienen ni idea de cómo van a gobernar. Los escucho y todos los días cambian de opinión”.

La candidata de Juntos por el Cambio dijo que el suyo va a ser un gobierno en equipo. “Los gobernadores van a ser parte de ese equipo, no van a tener que tocar la puerta, van a ser parte de ese equipo, van a tener una mesa permanente de trabajo con nosotros, junto a Horacio Rodríguez Larreta, que va a estar en la Jefatura de Gabinete, los gobernadores van a estar siempre presentes”, cerró.

Por su parte, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, José Núñez, recordó que Bullrich y Pullaro ya trabajaron juntos y con grandes resultados. “Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación y Pullaro como ministro en Santa Fe. Son la garantía para terminar con la inseguridad y el narcotráfico. Necesitamos una presidenta que no abandone a nuestra provincia como hizo durante años el kirchnerismo”, concluyó.

Entre muchos dirigentes de toda la provincia y el país estuvieron en Venado Tuerto con Patricia los senadores nacionales Caro Losada y Martín Losteau, los diputados Gabriel Chumpitaz y Germana Figueroa Casas y el presidente del PRO Santa Fe Cristian Cunha.