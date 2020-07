Cantero fue a Diputados y se cruzó fuerte con la oposición

La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, pasó por la Cámara de Diputados, brindó un informe de situación de su área en plena pandemia de Covid-19 y respondió preguntas de los legisladores. La mayor parte de la exposición fue sin sobresaltos, aunque también hubo algunos momentos de tensión y cruces fuertes.

Los diputados y diputadas le habían enviado cerca de 70 preguntas a la ministra y en base a ese cuestionario la funcionaria hizo una primera exposición que dejó con sabor a poco a los legisladores del Frente. El presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, ofició de moderador y la primera en tomar la palabra fue la exministra de Educación, Claudia Balagué, que comenzó preguntando por qué se interrumpió la paritaria –algo que no sucedió en los últimos 12 años– y señalando que se estaba en medio de un apagón de los docentes que protestan por la falta de paritarias y la actualización salarial.

En ese sentido señaló que este mismo miércoles por la mañana la comisión de Educación de Diputados estuvo reunida con los gremios docentes y señaló que hay varios proyectos de ley, entre ellos el de emergencia educativa que fue uno de los puntos conversados con los trabajadores.

· LEER MÁS: Cuándo arrancan en Santa Fe las vacaciones de invierno

También preguntó por los docentes y asistentes escolares reemplazantes y dio el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que los empadronó y los reubicó en otras tareas para permitirles que tengan un ingreso mínimo. Sin embargo, al momento de responder, Cantero relativizó el éxito de esa alternativa y dijo que esa iniciativa no generó una inscripción masiva de personas.

Además, sostuvo que "la provincia no obturó el pago de los reemplazos" y que en mayo el impacto de los reemplazantes sobre el total de la masa salarial fue del 18%. De todas formas, la funcionaria admitió que con el inicio de la pandemia "hubo licencias que ya no se activan como la de cuidados de personas porque ya están en casa".

El que insistió con este tema fue el diputado socialista Joaquín Blanco, quien con vehemencia le dijo a Cantero: "Ministra, los reemplazantes están pasando hambre. No va a haber más IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para las zonas del país que no estén en un aislamiento estricto. Cuide a sus docentes que están pasando hambre".

· LEER MÁS: Salud quiere evitar que los médicos trabajen fuera de la provincia

"En esta Legislatura le aprobamos 15.000 millones de pesos al gobierno para hacer frente a la pandemia. Zapateelé el escritorio al ministro de Economía. Nos tenemos que revelar, Ministra. Nosotros somos sus aliados", agregó.

"Vamos a expresarnos bien", le pidió Cantero al diputado socialista y agregó: "Usted me está pidiendo que resuelva el problema de los que tienen la aspiración de llegar a un reemplazo, no de los reemplazantes. Esas personas están en un escalafón y puede ser que los llamen o no. Pero los reemplazantes están cobrando".

Mientras que en otra parte de la exposición donde hizo referencia al mismo tema, la ministra señaló: "Nosotros dispusimos 10 días de licencias a los maestros de 7no grado para proyectar el segundo semestre. Eso implica más que un IFE. Hubo reemplazos en primaria y en secundaria. Somos un ministerio, no la Ansés".

A Cantero también se le preguntó si quería una ley de educación para la provincia y en este punto la funcionaria dejó demasiado abierta la respuesta. Sólo se limitó a decir que iba a estar a disposición del cuerpo en todas las cuestiones educativas que quieran discutir y advirtió: "Podemos leer que estamos en un tiempo histórico? Sólo advierto eso".

· LEER MÁS: Solo tres localidades concentran el 65% de los casos de las últimas dos semanas

Además, sostuvo que en caso de que haya un proyecto de ley de educación tendrá que analizar la nueva escuela que vendrá luego de la pandemia "para no quedar rápidamente desactualizada". También se mostró a favor de englobar en esa ley madre todas las otras normas educativas como la ley de Educación Sexual Integral y lo que se vaya a regular sobre la semipresencialidad y la virtualidad.

En tanto, sobre cómo va a ser el regreso a las aulas, la ministra dijo que Santa Fe tiene su propio plan, aunque todo queda dentro del marco regulatorio federal. En ese sentido adelantó que es muy probable que en la reunión de este jueves del Consejo Federal de Educación ya quede aprobado el protocolo federal para la vuelta a las aulas.

"El regreso a clases es de altísima complejidad. Tenemos que pensar que no va a haber más aulas de 35 alumnos, el máximo será de 15. Además vamos a trabajar con un sistema de semipresencialidad. Ahora se está estudiando cómo hacerlo, si con grupos que asistan por días y en determinados horarios", expresó. La ministra sí brindó algunas precisiones como que serán prioridad en el regreso a clases los chicos no estuvieron conectados porque "esos son los más vulnerados en la pandemia". Además tendrán prioridad los niños de primer y séptimo grado y los de quinto de la secundaria.

A pesar de que el encuentro se extendió durante cuatro horas, los referentes de la oposición no quedaron conformes con la respuesta de la ministra y de su equipo de trabajo que la acompañó en el recinto. Balagué fue una de las voces críticas y al finalizar el encuentro dijo: “No hemos encontrado respuestas muy precisas por parte de la ministra Cantero. Se escuchó mucho «estamos estudiando», «estamos planificando», «estamos relevando información», cosa que nos parece importante, pero a siete meses de estar gobernando deberíamos tener precisiones. Es evidente la falta de planificación”.

Por su parte, Cantero señaló al retirarse del recinto: "No comparto esa apreciación. Precisiones hubo durante cuatro horas. Otra cosa es que no les gusten las respuestas".