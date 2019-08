La diputada nacional y exconvencional constituyente, Elisa Carrió, llegó este sábado a la ciudad de Santa Fe para participar del acto por los 25 años de la última convención constituyente que reformó la Constitución Nacional, en 1994.

En el ingreso al predio del Museo de la Constitución, Carrió dialogó brevemente con los periodistas y, en referencia a las elecciones de octubre, aseguró: "Tengan fe y esperanza que este pueblo va a votar por la República".

Embed Declaraciones con periodistas en la entrada del Museo de la Constitución pic.twitter.com/NgayTNJs6V — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2019

Al ser consultada por las declaraciones de Mauricio Macri sobre que había escuchado a los argentinos y ante la pregunta de por qué no lo hizo antes, Carrió respondió: "Porque estaba muy condicionado por los gobernadores del PJ para que le firmen el presupuesto. Ahora quedó muy claro que los que no querían bajar impuestos eran los gobernadores del PJ, así como no bajan Ingresos Brutos, no bajan las tasas municipales los intendentes. En esta situación de asfixia no se puede vivir".