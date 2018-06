Ciciliani aseguró que "si Contigiani vota contra la ley del aborto, debería renunciar"

La ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Ciciliani, manifestó que si el diputado nacional Luis Contigiani "vota contra la ley" de despenalización del aborto que se tratará el miércoles en el Congreso "debería renunciar" porque "no responde a la plataforma" del Partido Socialista.





En ese sentido, la funcionaria no tuvo reparos en señalar que "fue un error haber elegido a Contigiani como candidato porque no responde a la plataforma del partido en un tema tan crucial, sensible y tan caro a las mujeres socialistas y a la lucha del partido socialista, como lo es el aborto. Eso es lo que pienso".





"El partido socialista luchó por el derecho al aborto absolutamente en soledad, cuando la enorme mayoría de la gente no lo veía como un problema y sólo lo sentían las mujeres pobres. Y ahora, en el momento de consagrar un derecho, resulta que el bloque del partido socialista va en contra de ese derecho. Es muy duro, muy duro", agregó.





Ante la consulta sobre por qué el exministro de la Producción de la provincia de Santa Fe fue elegido como candidato a diputado, dijo que habría que preguntarle a Antonio Bonfatti porque "él es el presidente del partido".





Y agregó: "Contigiani debe votar a favor de la ley por la salud pública, por el derecho de las mujeres. Eso tiene que hacer. Yo acuerdo con lo que escribieron los intelectuales; me representa total y absolutamente. No podemos tener un bloque del Partido Socialista que no vote a favor de la salud de las mujeres; no podemos".