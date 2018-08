¿Cómo está viviendo Macri su día más difícil en la presidencia?

En el día más caliente de la economía en su gestión, Mauricio Macri intentó mostrar tranquilidad, tanto dentro de su equipo como a la sociedad.









No modificó hasta el momento un solo punto de su agenda estipulada ayer. A las 10:30 AM abrió la reunión de coordinación que normalmente encabeza en Casa Rosada, en la que además de Peña -recién llegado de un hotel céntrico donde participó del Council of the Americas- estuvieron los vices Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.





Los ministros y secretarios de estado también respetaron a rajatabla sus compromisos en el día de hoy. La presencia de Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Andrés Ibarra, Javier Iguacel y Dante Sica en el Council of the Americas se desarrolló tal cual estaba prevista; con la esperada atención de los medios y el mercado en Argentina.





En las redes sociales, fogoneado por dirigentes de Cambiemos, la militancia de Cambiemos sigue respaldar al Presidente con mensajes y su hashtag #YoTebanco.









Fuente. A24.com