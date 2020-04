Después de más de tres meses de discusión el Frente Progresista permitió que el gobierno tenga la ley de necesidad pública, aunque antes hubo varias acusaciones de un lado y del otro. Además, en la sesión especial de este martes se aprobó la creación de un fondo de 15.000 millones de pesos para afrontar la pandemia del coronavirus y un proyecto de resolución por el cual los diputados donan la mitad de su salario para que se destine a asociaciones civiles que trabajan en la contención de la pandemia.

El fondo para atender la emergencia del Covid-19 salió por unanimidad, a pesar de que varios diputados del frente hicieron referencia a cómo creció la cifra que había pedido el gobernador, que eran 6.000 millones de pesos, a los 15.000 millones aprobados.

Mientras que la ley de necesidad consiguió solo 12 votos positivos (los del PJ, Somos Vida y Familia y Juntos por el Cambio) y 31 abstenciones que correspondieron al Frente Progresista, Somos Vida, Igualdad y Frente Social y Popular. Este último bloque acompañaba la ley en general pero se oponía a lo que Carlos del Frade llamó "el maldito artículo 35" que establece facultades de establecer aumentos en negro a los empleados públicos.

· LEER MÁS: El coronavirus y la ley de necesidad prometen un supermartes en Diputados

Un dato llamativo fue aportado por el diputado Rubén Giustiniani, de Igualdad, que reveló: "El martes pasado en la reunión en Gobernación nos asustamos un poco ante el informe de la secretaria de Salud, Sonia Martorano, que nos dijo que el escenario más optimista que tenía la Argentina era de 260.000 contagiados. Italia tiene 120.000 contagiados y España está llegando a los 100.000 y están desbordados y sin posibilidad de dar respuestas. Nosotros estamos viendo las consecuencias de la pandemia en el primer mundo y no sabemos cuáles van a ser en el tercer mundo. La mayoría del país apoya la prohibición de circulación, el aislamiento social. La única respuesta es la que se está dando".

La sesión comenzó con fuertes críticas de los legisladores del Frente que se quejaron de la campaña sucia que sufrieron durante el último fin de semana con la difusión de los números de sus teléfonos y donde recibieron mensajes desde Chaco, Misiones y San Nicolás, según denunciaron.

Mónica Peralta (GEN-FPCyS) se quejó de que el Ejecutivo rechazó todas las propuestas que la oposición le acercó para mejorar la ley de necesidad y también cuestionó el mensaje enviado por redes sociales de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, que tenía como destinatario al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, al decir que la vice consideraba que los diputados del frente eran incapaces de pensar por sí mismo. "No la vi nunca teniendo una charla con el exgobernador Lifshcitz a pesar de que nos divide un pasillo con el Senado", cuestionó.

· LEER MÁS: El mensaje de Rodenas a Lifschitz: "En esta batalla no hay grieta ni espacio para la especulación"

El radical Maximiliano Pullaro fue más allá y dijo que ese mensaje fue "un gesto político bajo y miserable" y que en Santa Fe es costumbre "saldar las diferencias con diálogo político".

Por su parte, la diputada del PJ, Lucila de Ponti, entendió que el mensaje de Rodenas fue respetuoso y que nadie se podía sentir agraviado, además de sostener que la vicegobernadora es libre de expresarse por los medios que considere más apropiados.

Diferencias y acuerdo

Pullaro aseguró que la semana pasada se estuvo muy cerca de un acuerdo y que la diferencia eran tres puntos que el Frente no aceptaba: el pago de las sumas remunerativas en negro; que no haya un plan de saneamiento para municipios y comunas; y que el Ejecutivo pueda echar a integrantes de las fuerzas de seguridad sin derecho a defensa. Además, dijo que el Frente estaba dando un gesto político importante al brindar los votos para que el tema se trate sobre tablas y la abstención para que se apruebe con los votos de la minoría.

Mientras que el presidente del bloque del PJ, Leandro Busatto, se quejó de que se tardó demasiado en votar la ley aclaró, ante la postura de los frentistas, que "abstenerse no es votar a favor ni en contra".

"No están haciendo un favor. Si en esta cámara hubiera habido para insistir con el dictamen de Diputados se hubiera hecho. Lo que hubo fue la imposibilidad de seguir insistiendo con lo que se votó la semana pasada", aseguró.

"Tampoco estamos de acuerdo con las sumas no remunerativas, pero lo establecimos por nueve meses para tareas críticas que tienen que ver con la situación que atravesamos", admitió.

· LEER MÁS: Diputados modificó la ley de Necesidad y vuelve al Senado

Aunque ante los cuestionamientos frentistas de que de esa manera se está volviendo a los 90, Busatto les recordó la marcha del 21 de noviembre del año pasado en la peatonal de Rosario que tuvo como protagonistas a los trabajadores del Ministerio de Innovación y Cultura. "Y no creemos que haya sido la idea del gobierno anterior precarizar trabajadores", aclaró.

Lifschitz rompió el silencio

Luego llegó la nota de la tarde. El presidente de la Cámara le pidió a la vicepresidenta primera que tomara su lugar para que el propio exgobernador pudiera defender la postura personal y la de su bloque.

Lifschitz aclaró que su idea era mantenerse en silencio hasta el 1 de mayo, aunque las circunstancias lo llevaron a adelantar los tiempos. Luego de meses en los que se sintió atacado por el oficialismo, Lifschitz hizo catarsis. Se tomó 36 minutos para hablarle a Perotti y a la ciudadanía.

· LEER MÁS: El Senado le giró a Diputados la ley de necesidad y un fondo de $15.000 millones para el coronavirus

Durante su discurso remarcó que nunca hubo falta de voluntad y acusó al oficialismo de profundizar una grieta que nunca tuvo la política santafesina. En ese sentido, también marcó diferencias entre lo que fue el discurso que dio el presidente, Alberto Fernández,en la asunción de Omar Perotti como gobernador y el del propio mandatario provincial.

“En su discurso (Perotti) realizó duras críticas hacia la gestión y hacia mi persona, algo que se prolongó por meses. Descalificación y agravios permanentes no han amainado para nada aun en esta situación, cuando todos los ejecutivos le tienden una mano generosa a la oposición. No vamos a caer en las provocaciones”, definió.

Luego agregó: "Santafesinos y santafesinas merecen otro nivel de debate en la discusión, merecen que nos ocupemos de los problemas que padecen y creo que ahora se abre la posibilidad de avanzar en una agenda más constructiva".

También dijo que "no hay que engañarse" y que "la ley de necesidad no dice en ninguna parte algo sobre la pandemia del coronavirus" y dio a entender que se utilizó esa situación coyuntural para sacar adelante ese proyecto.

· LEER MÁS: Mucha voluntad, mucha necesidad, pero pocos acuerdos

"Decimos que es una mala ley por el desproporcionado endeudamiento que se votó. Más de 50.000 millones de pesos, es decir más de 600 millones de dólares. Si se consulta a cualquier economista, ortodoxo o heterodoxo, va a decir que no está de acuerdo con endeudarse para gastos corrientes. Si hay algo que critica el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzman, de Mauricio Macri, es enorme grado de endeudamiento para financiar gastos corrientes y déficit. Creemos que estamos comprometiendo a este gobiermo y a otros dos períodos por la deuda que se va a tomar", aseveró.

“Un gobernador de Santa Fe es súper poderoso sin excepciones, ni leyes especiales. Teníamos herramientas legislativas para no tratar esta ley pero no quisimos hacer eso porque no sería respetar la legitimidad del gobierno. Quizás en otras circunstancias sin pandemia no hubiéramos permitido el avance de esta ley porque le va a traer perjuicios pero, lo más correcto era ceder ante lo necesario y lo urgente, que el gobernador pueda tener las herramientas que él considera que son indispensables. Se abren nuevos tiempos he sido convocado y agradezco al gobernador ser parte un comité de emergencia”, manifestó.

Por último, Lifschitz le volvió a hablar al gobernador y dijo: “La pelota está en su campo, cuente con nosotros, cuente conmigo para ayudar humildemente porque los logros y éxitos serán de todos los santafesinos y santafesinas”.

En medio de la llegada de la pandemia por el coronavirus la política santafesina dio por cerrado un capítulo que la tenía prácticamente paralizada. La aprobación de la ley de necesidad debe ser una instancia de aprendizaje para mejorar el diálogo institucional para que en el futuro los debates se centren en la necesidad de construir políticas para los santafesinos y no en vanas discusiones que nada aportan.