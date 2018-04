Contigiani aseguró que "Caputo no debería seguir siendo ministro"

El diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contigiani , calificó de "lamentable" el informe que dio esta mañana el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, en el Congreso de la Nación y admitió que las explicaciones que dio sobre los capitales que posee en paraísos fiscales "invitan a que todos tengan cuentas off shore".

"En el informe del ministro Caputo en la Comisión Bicameral del seguimiento de la deuda externa, presidida por el senador José Miguel Maya, en la que se cercenó la toma de la palabra, dejando a muchos legisladores sin la posibilidad de preguntar y hacer nuestros juicios y fundamentos de valor", afirmó el legislador santafesino.

"Ha justificado las cuentas off shore, diciendo que son una 'caja de seguridad', casi invitando a todo el mundo a que tenga off shore", contó el exministro de la Producción de Santa Fe , y siguió: "Desconociendo que las cuentas off shore en paraísos fiscales, blindadas de información, constituyen al menos evasión de impuestos, sin tributar en su país de origen".