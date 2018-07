Corral: "Pese a las dificultades, con trabajo genuino el país va a salir adelante"

El intendente de Santa Fe, José Corral, acompañó al presidente Mauricio Macri en la visita que el mandatario nacional realizó a Carcarañá, en el sur provincial, para el acto de reapertura de la planta frigorífica de la empresa Industrias Mattievich. De la actividad participaron el ministro nacional de Agroindustria, Luis Etchevehere; el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz; la intendenta local, Verónica Schuager; el diputado provincial Federico Angelini; el concejal de Rosario, Roy López Molina, además de otros funcionarios, dirigentes y empresarios.

Tanto Macri como Corral rescataron el valor de impulsar el crecimiento de emprendimientos de este tipo, que ayudan a generar empleo genuino. Además coincidieron en la necesidad de que la provincia adhiera a la ley de ART.

El presidente valoró la reapertura de la firma, y aclaró: "Lo hemos logrado en base a sentarnos a una mesa a dialogar, a generar confianza y a cumplir con la palabra, algo tan importante. Dijimos que íbamos a permitir que se exporte la carne y vamos a sacarle las retenciones".

Corral destacó que una empresa familiar como tantas que existen en la provincia, en este caso Mattievich, "haya podido reabrir esta planta y compartir con los trabajadores este momento de esperanza y de mirar al futuro con el entusiasmo de que hay una fuente de empleo que va a generar más oportunidades".

En ese sentido, Corral remarcó que gracias a este tipo de inversiones, "como lo decía el presidente, los jóvenes se puedan quedar en su ciudad". También hizo hincapié en que además del frigorífico en sí, esto beneficia a toda la cadena productiva: "El transporte, el feed lot con el que trabaja el frigorífico y una gama de actividades vinculadas, ganan con esta reapertura. Y eso porque se están haciendo las cosas que había que hacer en el país, en este sector y en otros. A pesar de las dificultades, como decía también Mauricio, contra viento y marea el país se va haciendo camino en el medio de las dificultades pero con la convicción de que con trabajo genuino el país va a salir adelante".

Ley de ART

El tema de la necesidad de la adhesión de la provincia a la ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) estuvo presente en el encuentro. Allí el presidente dijo, dirigiéndose al gobernador Miguel Lifschitz: "Lamentablemente, gobernador, Santa Fe es la única provincia grande que no ha adherido a la ley de ART que tuvo un éxito enorme en Córdoba, Buenos Aires , Mendoza".

"Necesitamos tener todas las herramientas que nos permitan defendernos para cuidar el empleo de todos los argentinos y que otro que está por entrar no tenga miedo, porque la mayoría de los argentinos somos gente de bien, trabajadora, que no queremos inventar un accidente de trabajo para cobrar lo que no corresponde. Entonces tenemos que sacarnos de encima a los que en forma mafiosa nos complican el trabajo a todos", concluyó.