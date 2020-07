Dietrich, procesado por presunta administración fraudulenta

El ex ministro de Transporte está en la mira de la Justicia.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer sin prisión preventiva y embargó por 500 millones de pesos por presunta administración fraudulenta al ex ministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, en el marco de la investigación de la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste (entre 2016 y 2018). La resolución fue adoptada poco antes del inicio de la declaración indagatoria al ex jefe de Hacienda Nicolás Dujovne, quien se presentó al trámite a través de la plataforma remota Zoom, no quiso responder preguntas y entregó un escrito.

Además, la Cámara Federal porteña confirmó a Canicoba Corral al frente del caso, al rechazar recusaciones por parte de otros dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ya procesados en la pesquisa: el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

Canicoba Corral firmó el procesamiento a Dietrich tres días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio —mañana—, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del Juzgado Federal Nº 6 para jubilarse.

El juzgado quedará a cargo, desde el jueves próximo, del magistrado federal Julián Ercolini, sorteado para ocuparse de la subrogancia por al menos un año.

Al procesar a Dietrich, Canicoba Corral sostuvo que “el encausado cumplía una función pública y, como tal, su principal y exclusivo objetivo debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado”.

Dietrich fue indagado el viernes pasado, entregó un escrito y no respondió preguntas. Ahora quedó procesado como coautor de supuesta administración fraudulenta.

Fundamentos

Según la resolución del juez, tanto Dietrich como Iguacel y Saravia Frías habrían actuado “direccionando toda negociación y contratación”.

Canicoba indicó que “los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones y, para ello, actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”.

De ese modo, el magistrado se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales: Autopistas del Sol SA y Grupo Oeste.

Dietrich, “quien al momento de los hechos se desempañaba como ministro de Transporte y fue el que aprobó y firmó los acuerdos de renegociación contractual de los accesos Norte y Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos”, agregó.

Canicoba también resaltó que debe hacerse la “salvedad que, en este caso, los beneficiarios son Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación”.

La firma de los acuerdos “permitió, mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, a través de una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma”, concluyó el juez.

Por su parte, Dietrich hizo una defensa en clave política: “El kirchnerismo quiere igualarnos, instalar que somos todos lo mismo”.

Tras firmar el procesamiento de Dietrich, el magistrado tomó declaración indagatoria a Dujovne, quien se negó a responder preguntas y entregó un escrito. La situación procesal del ex ministro se resolverá en los próximos días.

Paralelamente, el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun rechazó apartar del caso a Canicoba Corral, como habían pedido las defensas de Iguacel y Saravia Frías, al cuestionar sus declaraciones periodísticas tras presentar la renuncia al cargo y por supuesto temor de parcialidad.

Al dimitir, el magistrado había aludido al “hostigamiento” que sufrió en los cuatro años de gobierno de Macri.

Espionaje

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron ayer el procesamiento de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesto espionaje ilegal sobre la casa de Cristina Kirchner y el Instituto Patria, en 2018.

Ishii no fue a la fiscalía y quedó imputado

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, no se presentó ayer ante la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín (Buenos Aires) para ser notificado del inicio de una investigación por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico por el video en el que afirma: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Pero en nombre de Ishii fue su abogado, Oscar Paoletti, quien señaló: “Me notifiqué de la imputación y vine a poner al intendente a disposición de la Justicia. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Lo que dijo fue una mala expresión”.

Ishii había asegurado que acudiría a los tribunales, pero su abogado fundamentó el faltazo: “Había muchos medios de prensa en la Intendencia y, además, él está con mucho trabajo por la pandemia”.

El titular de la Unidad Fiscal Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín, Miguel Vieria Miño, inició de oficio el fin de semana pasado una investigación cuando se conoció el video. El primer paso fue citar a Ishii para notificarlo de la imputación y del inicio de la causa penal.

Tras la aparición del video, Ishii aclaró que, cuando se refirió a “falopa”, en realidad estaba hablando de medicamentos. “Hablé de Rivotril, Alplax y esas cosas que se utilizan para dormir”, aseveró, para luego enfatizar: “No voy a renunciar, a mí me eligió la gente. Después de la pandemia, si quedo vivo, veré qué hago”.