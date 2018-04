Diputados santafesinos acusaron a Macri de hacer lobby con las ART

Como era de esperarse, las declaraciones radiales en las que el presidente de la Nación recriminó este viernes a la Legislatura provincial que está en mora con la adhesión a la ley nacional de ART, generaron opiniones variadas entre los legisladores de distintos partidos. Mauricio Macri no hizo distinción de color partidario a la hora de afirmar de modo abierto y directo que la Legislatura santafesina "tiene más vínculos con la mafia de los juicios laborales que con los trabajadores". Para el presidente del bloque de diputados del PS, Rubén Galassi, "es una bravuconada" del presidente y para el diputado peronista Leandro Busatto "es una barbaridad propia de quien no cree en la división de poderes ni tolera a quienes piensan distinto. No hemos tratado la ley porque no ha pasado en las comisiones. Hay consenso entre todos los partidos que no es una norma que beneficie a los trabajadores".





Esta semana la Legislatura no sesionó por el feriado de Semana Santa y muchos legisladores estuvieron inhallables para consultarlos sobre lo que dijera Macri. Aún así los hubo indignados por las expresiones, tanto como críticos, por un lado, y adherentes por otro al proyecto de ART. La cuestión parece atravesar horizontalmente la Legislatura. E incluso dicen que el propio Ejecutivo, al menos el ministro de Justicia, Ricardo Silverstein, le habría asegurado a un senador que está de acuerdo con la referida ley para adherir a un nuevo régimen de funcionamiento de las ART.





"Es una bravuconada impropia de un presidente. Además de una mentira. En Santa Fe defendemos la salud de los trabajadores. No impulsamos una ley para favorecer a las empresas, trabajamos para que no haya un solo trabajador accidentado. Y eso se logra con los comités mixtos de Higiene y Seguridad como tiene Santa Fe y es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. El presidente Macri en lugar de criticar a Santa Fe debería imitarla. Argentina estaría mejor", se despachó Galassi.





Concular derechos

Las expresiones del jefe del Estado indignaron al diputado socialista Eduardo Di Pollina, titular del interbloque del FPCyS, quien prefirió quedar con las ganas de dedicarle algunos gruesos epítetos –según dijo– para explicar que "la ley de ART claramente, como todas las políticas nacionales, avanza en conculcar derechos a los trabajadores". Jorge Henn se mostró escandalizado: "El presidente de una Nación no puede dedicarse a hacer lobby por la ART".





La norma está en Diputados y si bien no ha avanzado en su aprobación tampoco puede ser puesta en consideración del plenario del cuerpo en sesiones extraordinarias porque en este período (que se extiende de noviembre a abril de cada año) solo se pueden debatir los proyectos o cuestiones que habilite el gobernador por decreto.





De mismo modo reaccionó su colega peronista Luis Rubeo, para quien el presidente "está muy mal informado, tiene mala fe o lo mueve el interés de seguir beneficiando a los empresarios". De acuerdo a Rubeo el problema no está en la ley sino en la falta de infraestructura existente para tornarla aplicable. "Va a desalentar los juicios, pero no solo los que los abogados puedan inventar contra las empresas sino aquellos en los que el trabajador pueda buscar resarcirse de algún perjuicio del que ha sido víctima, porque simplemente no podrá aplicar".





Dice Rubeo que la ley "fija para que se pueda iniciar un juicio laboral un dictamen obligatorio y vinculante de una comisión médica. Solo hay una en la provincia de Santa Fe que, además, atiende desde Rosario, Entre Ríos, San Nicolás, etcétera. Es decir, un albañil de Reconquista que quiera hacerle juicio a una empresa constructora deberá viajar a Rosario a que le hagan el informe".





Y eso no es todo, agrega el legislador, quien asegura que la ley nacional a la que Macri reclama que adhiera la provincia "exige también que las causas laborales se inicien en el lugar donde reside la junta. Es decir, Rosario". Pero según los datos que posee "ingresan 2.800 causas por año al fuero laboral rosarino. Así que la mayor concentración no propiciará un descenso ni acortamiento de plazos".





A favor

Paradójicamente hay legisladores del oficialismo que están de acuerdo. Tal el caso del senador Lisandro Enrico: "Estoy en ciento por ciento de acuerdo con la ley y con aprobar la adhesión a la misma". No piensa lo mismo su colega del peronismo, Armando Traferri, quien ironiza con que la ley nacional de ART "es como la pobreza cero".





Norberto Nicotra piensa que "hay que aprobar la adhesión a la ley nacional porque Santa Fe es una de las provincias con mayor litigiosidad en lo laboral lo que incide negativamente en la creación nuevos empleos. Especialmente en las pymes", y se queja de las "muchas vueltas que parece darle el oficialismo al proyecto. Hasta ahora no es una prioridad de los diputados del gobierno".