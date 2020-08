El ex presidente Eduardo Duhalde apareció en la escena mediática y fue duro a la hora de referirse a los dichos del presidente contra el exmandatario Mauricio Macri y afirmó: "El que habla no es Alberto Fernández, sino la pandemia", al tiempo que señaló que "vamos a un escenario peor al de 2001" y advirtió, como si fuera poco, que el próximo año que "no van a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares".

Según explicó el expresidente, la pandemia afectó a Fernández porque "no duerme. No hacen caso, yo les dije de que él tiene que tener 3 horas por día para desentenderse de la política, sino le pasa como le pasó a otros presidentes y como me pasó a mí. Yo estoy convencido de que el que gana gobierna y el que pierde también", dijo Duhalde en el programa "Animales sueltos". E insistió: "Un partido no puede gobernar solo".

En otro tramo de la extensa entrevista, Duhalde volvió a evaluar los dichos del presidente Alberto Fernández y sostuvo que "son impactos psicológicos todos los días y dejan de pensar. No están en su eje casi ninguno de los dirigentes".

"El presidente no debería permitirse no hablar del pasado, el pasado es inmodificable, los que deben hablar del pasado son los periodistas", afirmó el exmandatario y recalcó: "Los dirigentes no tienen que hablar del pasado para gobernar".

En ese sentido, el exgobernador bonaerense advirtió que "en el gobierno son tres personas, porque hay que contarlo a Sergio Massa, y no piensan igual". Y contó que con la vicepresidenta (Cristina) "me reúno y es la de siempre, un carácter enorme y hablo de eso con ella".

En cuanto a la reforma judicial, Duhalde opinó que "es el camino opuesto, va al revés. No se puede llevar por delante a nadie, hay que buscar el consenso".

En otro tramo de la nota, el exgobernador anticipó: "Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina".

"Tengo una convicción -insistió- que no va haber elecciones. Cuántas veces se cayó el sistema. Por supuesto se puede caer el sistema y por supuesto que Argentina puede tener un golpe. Ojo, no digo que Alberto Fernández tenga un golpe, no personalicemos".

En ese tono, Duhalde advirtió que "Argentina corre ese riesgo porque esto es un desastre tan grande que la gente se va a revelar con todo esto. Esta es la más compleja de las presidencia que tuvimos" y añadió: "Se puede generar un peor clima al que se vayan todos".