El intendente de Rosario Pablo Javkin volvió a reclamar una respuesta del Estado Nacional para solucionar el conflicto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para que se levante la medida de fuerza que hoy cumple 14 días, y dejó en claro que no va a " arriesgar el funcionamiento del sistema de salud de la ciudad" en este contexto de la pandemia de coronavirus.

El mandatario de la ciudad del sur provincial puso sobre la mesa su preocupación por el conflicto y aseguró: "Tenemos que encontrar respuestas inmediatas. Le escribí al propio presidente (Alberto Fernández). Estamos viendo cómo encontramos repuestas a primer nivel".

También reveló que estuvo "hablando con el intendente de Córdoba (Martín Llaryora), estamos haciendo gestiones con ministerios y funcionarios nacionales. La verdad es que resulta duro tener que aceptar que van 14 días sin transporte en prácticamente todo el interior del país, y que esto ni siquiera sea un tema de debate nacional".

"Me estoy comunicando con todos los legisladores nacionales. Estamos en contacto con diputados de todos los bloques. Estamos tratando de hacer lo mismo con otros intendentes y lo hablamos con los gobernadores. Necesitamos una ayuda para instalar este tema. Porque estamos cercanos a que el tema se agrave a partir del inicio de junio, y los sueldos de mayo. No hay manera de mantener un servicio que depende de la recaudación si solo se recauda un 15 por ciento", sostuvo.

LEER MÁS: Catorce días sin servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe

Javkin también advirtió la urgencia de encontrar una solución: "No podemos esperar hasta el miércoles", aseguró en referencia a la fecha en que está pactada la próxima reunión virtual entre autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En ese sentido, cuestionó que en el interior del país no hay "una respuesta como la que hay en Capital Federal y el Amba. Porque aún con el riesgo sanitario allá está funcionando el sistema de transporte debido a que claramente hay un aporte mayor".

LEER MÁS: Emilio Jatón: "La solución al conflicto del transporte urbano no depende de nosotros"

Y continuó: "Tenemos que insistir y ser firmes. La situación de los trabajadores no admite ninguna discusión. Tenemos que encontrar un mecanismo que cumpla con la pauta salarial. Y lo que haya que discutir sanitariamente se discutirá aparte".

"Esto empezó el 20 de marzo. Y hasta el 15 de mayo el sistema perdió 520 millones de pesos. Y va a ser así en junio, julio y agosto. No hay modo de que un municipio lo soporte. Yo no voy a arriesgar el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de salud de la ciudad en este contexto. No nos pueden pedir eso. Tenemos que encontrar respuestas inmediatas", concluyó Javkin en diálogo con el Tres TV.

Transporte.jpg El intendente de Rosario se comunicó con el presidente por el paro de transporte

Perotti habló del conflicto

Este lunes, el gobernador Omar Perotti señaló que en el transporte reside "una de las complicaciones mayores, porque se trata de una actividad que no se recomienda utlilizar" (en relación al coronavirus) pero que al mismo tiempo se torna fundamental para el traslado de personas, más aún en un momento en que se amplían las excepciones.

Admitió que el escenario para dicha actividad es adverso: "Sin el corte de boleto habitual, su rentabilidad y su posibilidad de funcionamiento ha caído claramente. No es un tema solo de la ciudad, tenemos un problema en el transporte en general; el local, intermedio, de larga distancia".

Y finalizó: "Es una de las actividades más afectadas y de difícil solución. Porque no se trata solo de encontrar como llego al sueldo de este mes. ¿Que pasa el mes que viene? ¿que pasa el otro? Porque las condiciones de no alentar al transporte van a seguir por un tiempo largo"

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, fue consultado sobre el conflicto el pasado lunes 11 de mayo, cuando transitaba el primer día de este paro que ya lleva 14 jornadas. Ante la requisitoria periodística, Jatón respondió: “Estamos esperando, no depende de nosotros, es un paro nacional que impacta en las grandes ciudades del país. Nosotros lo venimos diciendo: el transporte depende de dos cuestiones, por un lado lo que puede generar el corte de boletos como se dice, o la tarjeta Sube, y por el otro lado de los subsidios nacionales”.