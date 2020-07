El PJ santafesino repudió el comunicado de Juntos por el Cambio sobre la muerte de Gutiérrez

El Partido Justicialista de Santa Fe emitió un comunicado para "repudiar profundamente" la postura pública de Juntos por el Cambio acerca del crimen de Fabián Gutiérrez. El fin de semana se difundió un comunicado que firmaron las máximas autoridades de los partido políticos que componen ese frente que se tituló "un crimen de extrema gravedad institucional", en referencia al homicidio del exsecretario de Cristina Fernández. El PJ santafesino también cuestionó el tratamiento que le dieron al tema algunos medios de comunicación.

El documento que llevaba las firmas de Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (Unión Cívica Radical) y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (Coalición Cívica) también hace referencia a que, en 2018, Gutiérrez declaró en la causa de los cuadernos en calidad de arrepentido.

"Mientras la familia lo buscaba desesperadamente, la oposición se esforzaba por instalar en los medios hipótesis tendientes a responsabilizar al oficialismo nacional. Fieles a su estilo, trataron de introducir en la sociedad todo tipo de falacia con afirmaciones y conjeturas que además de faltar el respeto a la humanidad y a la familia de Fabián, subestiman la inteligencia de las personas de la Argentina", indica el Consejo Ejecutivo Provincial del PJ santafesino.

"La democracia desde sus instituciones de Justicia –remarcan– merece el respeto de quienes se jactan de defender estos valores y no hacen más que obstaculizar, tergiversar y despreciar con su comportamiento, la búsqueda de la verdad en favor de sus intenciones políticas. No podemos permanecer impávidos frente a esto; principalmente porque hay una familia sufriendo y un compromiso inquebrantable del Gobierno Nacional con el Estado de Derecho".

Luego agrega: "Los Argentinos y Argentinas no solo ya no creen, sino que no merecen este trato por parte de una fuerza política. Por lo cual, somos los ciudadanos los primeros en condenar este accionar del grupo Cambiemos. Estamos decididos a no dejarnos engañar, ni a perjudicar nuestra unidad en momentos tan difíciles para todos".

"La empatía es para nosotros fundamental en la construcción de una democracia real y humana. Por eso pedimos a las personas participes de la política y a quienes toman la responsabilidad de trabajar en los medios de comunicación respeto por el dolor, y las instituciones", expresa y finaliza: "La familia de Fabián merece verdad y justicia. Los Argentinos y Argentinas, una democracia entera".