El Senado suspendió sus actividades, pero Spelta hace su descargo ante la comisión de Acuerdos

El fiscal de Homicidios de la ciudad de Rosario, Adrián Spelta, hará su descargo este miércoles ante la Comisión Bicameral de Acuerdos, a pesar que el Senado suspendió este martes sus actividades por dos casos sospechosos de Covid-19 entre sus trabajadores.

Debido a esas circunstancias el encuentro sigue pactado para las 11, aunque se modificó el lugar. Esta vez, para minimizar los riesgos de posibles contagios, los doce integrantes de la comisión (cuatro senadores y ocho diputados) escucharán al funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el recinto de la Cámara de Diputados.

Algunos legisladores estarán presentes, mientras que otros seguirán de manera virutal –via zoom– el descargo que haga Spelta. Quien sí deberá estar en el recinto es el senador Lisandro Enrico, quien oficia de miembro acusador en este proceso.

Con la presentación de Spelta, a quien le podrán hacer preguntas y también se podrá expresar libremente ante los legisladores, se cerrará la etapa de pruebas. A partir de ese momento la comisión deberá emitir un dictamen recomendando algún tipo de medida sancionatoria o desaconsejar cualquier castigo para el fiscal del MPA. Luego, el dictamen que emita la comisión deberá ser tratado en sesión conjunta de las dos cámaras.

Los integrantes de la Bicameral de Acuerdos no deben cumplir con un plazo legal para emitir ese dictamen. El único límite temporal que no deben superar es el de los doce meses a partir del inicio del proceso que les otorga la ley para terminar el caso. Si la investigación no se culmina en menos de un año la misma queda sin efecto. Hoy eso está lejos de suceder.

Además, la comisión cerró la semana pasada la estapa de pruebas del proceso que se le sigue al fiscal Mauro Blanco de la ciudad de Venado Tuerto. El caso de Blanco fue diferente al de Spelta porque se aportaron pruebas como escuchas telefónicas que hicieron que las mismas se deban analizar con mayor detenimiento. A partir de una investigación de la Justicia Federal, a Blanco se lo acusa de tener vínculos con un narcotraficante de esa ciudad del sur provincial.