Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Patricia Bullrich y Luis Petri se anotaron para los comicios de octubre. Además, el presidente quiere poblar el Congreso de economistas

16 de agosto 2025 · 19:04hs
Al tiempo que Javier Milei deberá cubrir dos bajas sensibles en su gabinete producto de la carrera electoral, el presidente hará una apuesta fuerte por los economistas en el cierre de listas, para el que ya se confirmaron algunos nombres y otros siguen en danza de cara a las elecciones.

Por un lado, luego de que este viernes se confirmara la candidatura a senadora por la ciudad de Buenos Aires de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también su par de Defensa, Luis Petri, se postulará en Mendoza para disputar una banca en la Cámara de Diputados.

Se trata de dos bajas clave en la Casa Rosada que meten ruido político: en su momento, ambos ministerios fueron reclamados por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por eso, el desembarco de Bullrich y Petri en esos despachos abrió la interna entre el jefe del Estado y su compañera de fórmula, una puja hoy sin aparente vuelta atrás.

En tanto, uno de los que ya firmó por su postulación para los comicios de octubre próximo es Agustín Monteverde, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso y de bancos y empresas y profesor de la Universidad del Cema.

Adepto a las ideas libertarias de Milei, sus participaciones en calidad de especialista invitado en distintos medios de comunicación son frecuentes, siempre en defensa de la política económica del gobierno.

Monteverde será el número dos de la lista de senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires que encabezará la ministra de Seguridad Nacional.

Más economistas

Otro que también tiene confirmación es el director ejecutivo de la Fundación Faro, Adrián Ravier, quien será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Pampa.

La danza de nombres incluye a economistas como Miguel Boggiano, integrante de la mesa presidencial en la materia, y Federico Furiase, director del Banco Central (BCRA).

Otro de los que suena como potencial candidato es el del economista Agustín Etchebarne, quien en los últimos días tuvo un fuerte cruce público con el diputado Ricardo López Murphy.

La idea del gobierno es poblar el Congreso con voces de la economía que puedan defender de forma sólida la política oficial y los proyectos que se enviarán a partir de diciembre.

elecciones gabinete Javier Milei Patricia Bullrich Luis Petri
